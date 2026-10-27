El acusado de intentar matar a un hombre de una puñalada en el tórax en Almería acepta cinco años de cárcel

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A.K., el hombre de 25 años acusado de intentar acabar con la vida de otro tras asestarle varias cuchilladas tras una discusión, ha aceptado cinco años de prisión por los hechos que tuvieron lugar en octubre del pasado año en Roquetas de Mar (Almería).

Al inicio de la vista oral celebrada en la Audiencia Provincial de Almería, el acusado ha reconocido los hechos y ha aceptado la pena propuesta finalmente por las acusaciones, que ha sido además declarada en firme. Asimismo, se ha solicitado el pago fraccionado de las indemnizaciones por importe de 6.700 euros.

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El acusado propinó varias cuchilladas a la víctima, entre ellas una importante puñalada en la zona izquierda del tórax, lo que le ocasionó una herida "de riesgo vital".

Los hechos tuvieron lugar sobre las 18,30 horas del 22 de octubre del pasado año, cuando el acusado se encontraba en el interior del portal del domicilio de la víctima, en la zona de Cortijos de Marín de Roquetas de Mar (Almería) y se inició entre ambos una discusión.

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Así, en el transcurso de dicha disputa "sin mediar palabra", de forma "sorpresiva" y guiado por el "ánimo de matar a este", el acusado le dio al otro varón diversas puñaladas "por todo el cuerpo" aunque sin llegar a matarlo. Acto seguido, se marchó del lugar.

La víctima tuvo que ser evacuada de urgencia para ser intervenida, especialmente por la lesión que presentaba en bajo la axila izquierda y que le provocó un neumotórax. Asimismo, mostraba otras cuchilladas en el brazo del mismo lado además de otros cortes y roces de carácter más superficial. El perjudicado tardó unos 45 días en recuperarse.

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