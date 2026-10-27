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EH Bildu expresa su "más absoluto rechazo" a los disturbios de Bilbao

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San Sebastián, 27 oct (EFE).- EH Bildu ha expresado su "más absoluto rechazo a los comportamientos de carácter violento que se produjeron en Bilbao tras la finalización de las movilizaciones convocadas en respuesta a la presencia del agitador ultraderechista Vito Quiles" y ha manifestado su solidaridad a todos los afectados.

A pesar de este pronunciamiento en las redes sociales, el grupo municipal de EH Bildu ha sido el único que no ha respaldado en el Ayuntamiento de Bilbao una declaración que condenaba "los graves disturbios" ocurridos anoche en la capital vizcaína y los gritos que se corearon de "Gora ETA militarra" (Viva ETA militar).

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La formación soberanista ha hecho público después un mensaje en X en el que asegura que "no comparte las actuaciones lamentables" que se produjeron en Bilbao que, a su juicio, "perjudican la convivencia y afectan directamente al bienestar de las vecinas y vecinos, comerciantes y ciudadanía en general".

"Por ello, queremos trasladar nuestra solidaridad a todas las personas afectadas. Somos antifascistas, y precisamente por ello consideramos que la respuesta al fascismo y a la ultraderecha debe desarrollarse exclusivamente por vías pacíficas y democráticas", defiende EH Bildu.

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Advierte de que "no cualquier actuación que se realice en nombre del antifascismo contribuye a ese objetivo, ya que "aquellas que derivan en violencia o vandalismo terminan favoreciendo los intereses del bloque reaccionario".

En su opinión, "las movilizaciones celebradas a lo largo del día de ayer sí constituyeron un ejemplo de respuesta democrática, plural y colectiva frente a los discursos de odio".

"La respuesta al fascismo pasa por construir y sumar mayorías democráticas y amplias, y hacer frente a los discursos de odio desde la movilización social y la defensa de los valores democráticos", concluye la formación que lidera Arnaldo Otegi. EFE

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