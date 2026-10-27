Dos detenidos en un vehículo cargado con neumáticos en protestas del metal en Murcia

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Murcia, 27 oct (EFE).- Dos personas han sido detenidas este martes en un vehículo cargado de neumáticos en Cartagena, donde se han producido incidentes durante las protestas protagonizadas por piquetes con motivo de la huelga indefinida en el sector del metal de la Región de Murcia.

Según ha informado la Delegación del Gobierno, la detención se ha llevado a cabo sobre las 17:00 horas en la zona de Escombreras, donde los agentes han identificado el vehículo con neumáticos en el que se encontraban ambos individuos.

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Han quedado detenidos como presuntos autores de delitos de desórdenes públicos y daños y están a la espera de pasar a disposición judicial, según la fuente, que ha indicado que "estas han sido las únicas detenciones practicadas este martes en relación con los incidentes".

El inicio de la huelga indefinida en el sector del metal ha derivado en enfrentamientos entre los piquetes y las fuerzas de seguridad en los accesos a los grandes núcleos industriales de Cartagena y Murcia.

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La jornada de huelga, convocada convocada por CCOO, UGT y USO ante la falta de avances en la negociación del convenio colectivo, afecta a unos 35.000 trabajadores de talleres, montajes y contratas auxiliares.

La Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (FREMM) ha cifrado en un 2,8 por ciento el seguimiento de la huelga y ha afirmado que el 99 por ciento de los negocios ha abierto con normalidad, si bien los sindicatos han situado entre el 80 y el 90 por ciento la adhesión a la protesta, sobre todo en Escombreras (Cartagena). EFE

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