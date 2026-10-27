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David Otorbi padece una lesión muscular en el muslo derecho

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Valencia, 27 oct (EFE).- El extremo David Otorbi padece una lesión muscular en el muslo derecho, según informó este martes el Valencia en un comunicado tras las pruebas a las que se sometió el valencianista el lunes y el martes.

Otorbi cayó lesionado en el partido Valencia-Villarreal disputado el sábado en Mestalla, donde fue titular por primera vez con Javier Aguirre, pero solo pudo jugar los primeros quince minutos de partido.

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El valencianista se lesionó en una acción en la que trató de salir al contraataque tras un balón en largo de Stole Dimitrievski con el que el guardameta buscaba la carrera del futbolista, que, tras echarse la mano al muslo derecho con signos de dolor, se marchó lesionado en camilla y entre lágrimas.

El extremo seguirá un plan terapéutico médico, fisioterápeutico y de readaptación en la Ciudad Deportiva de Paterna hasta mejoría clínica, agregó el club en el comunicado, que no apuntó un tiempo estimado de baja. EFE

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plm sm/jpd

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