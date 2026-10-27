Espana agencias

Compromís siente "asco" ante el pacto PP-Vox para el Senado y les acusa de "humillar a las víctimas de la dana"

27/10/2026 El portavoz adjunto de Sumar, Alberto Ibáñez, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 27 de octubre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Matias Chiofalo - Europa Press
27/10/2026 El portavoz adjunto de Sumar, Alberto Ibáñez, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 27 de octubre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Matias Chiofalo - Europa Press
Guardar

El diputado de Compromís en el Congreso, Alberto Ibáñez, número dos de la lista por Valencia de la coalición de Front Valencià para las elecciones del 29 de noviembre, ha confesado este martes que el pacto alcanzado por PP-Vox para el Senado le produce "asco", al tiempo que ha acusado a las dos formaciones de "humillar a las víctimas de la dana" con sus listas electorales.

Así lo ha dicho en una rueda de prensa en la Cámara Baja en la que ha hablado de "indolencia" del PP por aliarse con quien niega el cambio climático y con quien hasta ahora "siempre ha votado en contra de todos los decretos de ayudas a los afectados de la dada".

PUBLICIDAD

Además, ha subrayado que las personas que Vox va a integrar en las listas al Senado en su comunidad "no son independientes" y ha citado, en concreto, el caso del exconseller de Agricultura José Luis Aguirre, que va en la segunda posición en la candidatura a la Cámara Alta que encabeza la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano, la 'popular' Susana Camarero.

"El conseller de Agricultura de Carlos Mazón de Vox no es una persona independiente", ha recalcado Ibañez, antes de señalar que Miguel Rovira, incluido en la lista al Senado por Castellón, "es un asesor de Disenso, una fundación cercana a (Benjamín) Netanyahu y (Donald Trump)".

PUBLICIDAD

En este contexto, ha indicado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "llegó de Galicia con un disfraz de señor moderado que venía a hacer política para adultos" cuando lo que ha hecho ha sido "sencillamente abrir las puertas del PP a la ultraderecha". "Aquí nadie se va a poder sorprender. No hay voto moderado, no hay voto alternativo al PP y Vox. PP y Vox son el voto de la ultraderecha y de una ideología que lo que conlleva es sufrimiento, dolor y muerte", ha sentenciado.

Ibáñez ha destacado que entre las víctimas de la dana ha sentado especialmente mal la designación de Camarero como candidata del PP al Senado por tratarse de "una mujer que estaba dando premios mientras la gente mayor se ahogaba en sus residencias" y que "hasta el último día, como portavoz, dijo que Carlos Mazón estaba en el Palau de la Generalitat atendiendo (la emergencia) por teléfono".

"CANDIDATURAS FAKE" DE CATALÁ Y BERNABÉ

También ha criticado lo que ha tachado de "candidaturas fake" al Congreso, tanto del PP como del PSOE, que han colocado respectivamente como cabezas de lista en Valencia a la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, y a la exdelegada del Gobierno y aspirante también al ayuntamiento valenciano, Pilar Bernabé.

A su juicio, ninguna de las dos va a ejercer "como diputadas a tiempo completo". "O son conscientes de que no serán alcaldesas o, si lo son, se ocupará poco de la ciudad de Valencia", ha apuntado, convencido de que lo que buscan ambas son "trampolines electorales en Génova y Ferraz", es decir, "contentar a sus partidos y no a la ciudadanía valenciana".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mbappé la lía en China: pierde patrocinios y varias empresas rompen lazos con el jugador tras llamar “dictador” a Mao Zedong

Dongpeng, Mengniu y Milkground han anunciado el fin de su relación comercial con el delantero del Real Madrid, después de que admitiera reírse con un montaje que superpone su rostro al del exlíder chino

Mbappé la lía en China: pierde patrocinios y varias empresas rompen lazos con el jugador tras llamar “dictador” a Mao Zedong

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

A 33 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, los partidos han cerrado este lunes el plazo para presentar sus candidaturas. Las encuestas, con la excepción del CIS, auguran una victoria holgada de PP y Vox, con trasvase de votos del primero hacia el segundo

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

El Ayuntamiento de Madrid abre el plazo para solicitar ayudas de hasta 1.000 euros por hijo nacido o adoptado

Para acceder será necesario acreditar cinco años de empadronamiento ininterrumpido en la capital

El Ayuntamiento de Madrid abre el plazo para solicitar ayudas de hasta 1.000 euros por hijo nacido o adoptado

Reino Unido y Polonia sellan un frente de defensa con misiles y drones conjuntos para “disuadir las amenazas rusas” en el este de Europa

El secretario británico de Defensa, Wes Streeting, presentó este martes en Varsovia la primera fase de colaboración junto a su homólogo polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz

Reino Unido y Polonia sellan un frente de defensa con misiles y drones conjuntos para “disuadir las amenazas rusas” en el este de Europa

Estos son los ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Estos son los ganadores del Sorteo 2 de Super Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

Reino Unido y Polonia sellan un frente de defensa con misiles y drones conjuntos para “disuadir las amenazas rusas” en el este de Europa

Voto por correo: quién puede solicitarlo, plazos y qué documentos son necesarios

Así fue la detención de uno de los grandes narcos de hachís en Marruecos: una operación con otros 86 arrestados y 11 toneladas de droga incautada

Feijóo promete “levantar las alfombras” de Sánchez si es presidente: “Hay tanta cosa debajo que es imposible transitar por ellas sin tropezarse”

ECONOMÍA

Mbappé la lía en China: pierde patrocinios y varias empresas rompen lazos con el jugador tras llamar “dictador” a Mao Zedong

Mbappé la lía en China: pierde patrocinios y varias empresas rompen lazos con el jugador tras llamar “dictador” a Mao Zedong

El empleo marca un nuevo récord con 22,85 millones de ocupados pese a la mayor subida del paro en un verano desde el Covid

Una española que vive en Noruega revela cuánto gana y gasta al mes: “Ahorro 1500 euros”

Los diputados reciben hasta 2.162 euros al mes exentos de IRPF para gastos parlamentarios

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 27 de octubre

DEPORTES

Mbappé pide perdón a China tras la polémica con el ‘meme’ de Mao Zedong: “Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, estoy sinceramente arrepentido”

Mbappé pide perdón a China tras la polémica con el ‘meme’ de Mao Zedong: “Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, estoy sinceramente arrepentido”

Javier Tebas pide perdón a China en nombre de La Liga tras la polémica con Mbappé: “No podemos permitir que unas declaraciones individuales empañen la relación”

China suspende las emisiones de LaLiga después de que Mbappé se ría de su meme con el “dictador” Mao Zedong

El fútbol español arrasa en la gala del Balón de Oro 2026: de los mejores jugadores jóvenes a los entrenadores, los porteros y mejor jugadora

Alexia Putellas hace historia y gana el Balón de Oro por tercera vez en su carrera e iguala a su compañera Aitana Bonmatí