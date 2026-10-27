Compromís siente "asco" ante el pacto PP-Vox para el Senado y les acusa de "humillar a las víctimas de la dana"

27/10/2026 El portavoz adjunto de Sumar, Alberto Ibáñez, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 27 de octubre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Matias Chiofalo - Europa Press

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El diputado de Compromís en el Congreso, Alberto Ibáñez, número dos de la lista por Valencia de la coalición de Front Valencià para las elecciones del 29 de noviembre, ha confesado este martes que el pacto alcanzado por PP-Vox para el Senado le produce "asco", al tiempo que ha acusado a las dos formaciones de "humillar a las víctimas de la dana" con sus listas electorales.

Así lo ha dicho en una rueda de prensa en la Cámara Baja en la que ha hablado de "indolencia" del PP por aliarse con quien niega el cambio climático y con quien hasta ahora "siempre ha votado en contra de todos los decretos de ayudas a los afectados de la dada".

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Además, ha subrayado que las personas que Vox va a integrar en las listas al Senado en su comunidad "no son independientes" y ha citado, en concreto, el caso del exconseller de Agricultura José Luis Aguirre, que va en la segunda posición en la candidatura a la Cámara Alta que encabeza la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano, la 'popular' Susana Camarero.

"El conseller de Agricultura de Carlos Mazón de Vox no es una persona independiente", ha recalcado Ibañez, antes de señalar que Miguel Rovira, incluido en la lista al Senado por Castellón, "es un asesor de Disenso, una fundación cercana a (Benjamín) Netanyahu y (Donald Trump)".

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En este contexto, ha indicado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "llegó de Galicia con un disfraz de señor moderado que venía a hacer política para adultos" cuando lo que ha hecho ha sido "sencillamente abrir las puertas del PP a la ultraderecha". "Aquí nadie se va a poder sorprender. No hay voto moderado, no hay voto alternativo al PP y Vox. PP y Vox son el voto de la ultraderecha y de una ideología que lo que conlleva es sufrimiento, dolor y muerte", ha sentenciado.

Ibáñez ha destacado que entre las víctimas de la dana ha sentado especialmente mal la designación de Camarero como candidata del PP al Senado por tratarse de "una mujer que estaba dando premios mientras la gente mayor se ahogaba en sus residencias" y que "hasta el último día, como portavoz, dijo que Carlos Mazón estaba en el Palau de la Generalitat atendiendo (la emergencia) por teléfono".

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"CANDIDATURAS FAKE" DE CATALÁ Y BERNABÉ

También ha criticado lo que ha tachado de "candidaturas fake" al Congreso, tanto del PP como del PSOE, que han colocado respectivamente como cabezas de lista en Valencia a la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, y a la exdelegada del Gobierno y aspirante también al ayuntamiento valenciano, Pilar Bernabé.

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A su juicio, ninguna de las dos va a ejercer "como diputadas a tiempo completo". "O son conscientes de que no serán alcaldesas o, si lo son, se ocupará poco de la ciudad de Valencia", ha apuntado, convencido de que lo que buscan ambas son "trampolines electorales en Génova y Ferraz", es decir, "contentar a sus partidos y no a la ciudadanía valenciana".