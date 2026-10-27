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Cae uno de los principales narcos españoles, 'el tigre del hachís', fugado en Marruecos

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Madrid, 27 oct (EFE).- Una investigación de la Policía Nacional ha conseguido la detención de uno de sus principales objetivos en la lucha contra el narcotráfico, un español considerado 'el tigre del hachís', conocido como 'El Moreno', líder de una de las mayores redes de tráfico de esta droga, que estaba huido desde marzo en Marruecos.

Así lo ha informado este martes en rueda de prensa el comisario jefe de la Brigada Central de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional, Javier Ramos.

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Javier Ramos ha explicado la operación en la que han sido detenidas en España 86 personas (aproximadamente la mitad españolas y la otra mitad marroquíes) relacionadas con una de las mayores redes de tráfico de hachís procedente de Marruecos, en la que se han intervenido casi once toneladas de esta droga.

Han sido detenidas en siete provincias españolas, Madrid (65), Guadalajara (10), Valencia (5), Málaga (3), Burgos (1), Almería (1) y Girona (1) y del total de arrestados 18 están en prisión por orden del juez de la Audiencia Nacional que ha dirigido la operación.

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La misma ha permitido además arrestar en la localidad marroquí de Tánger a El Moreno, el líder de la organización que antes de fugarse llevaba una vida de lujo en la urbanización madrileña de Soto de La Moraleja y que ahora se encuentra en prisión en Marruecos pendiente del proceso para ser extraditado a España.

Se trata de la última fase del operativo iniciado en 2025 sobre esta red asentada en España dedicada a introducir miles de kilos de droga al mes desde Marruecos para distribuirlos en España y otros países europeos, aunque la investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones e incautaciones.

El comisario Ramos ha destacado "el reto" que para la Policía suponía la detención de El Moreno, que ha sido posible por la investigación llevada a cabo en España y la colaboración internacional.

"Le podíamos llamar el tigre del hachís y ya era conocido de hace muchos años pues es un personaje que ha sufrido algún intento de secuestro y algún atentado contra su vida", ha comentado.

Ha explicado que "tenía una red clientelar tanto de proveedores como de distribuidores muy potente, muy fuerte, y un altísimo nivel de vida, totalmente camuflado con sus hijos en muy buenos colegios y buenos contactos".

Por ello Javier Ramos ha considerado que "con esta operación se ha dado un gran paso en la lucha contra el crimen organizado".

Por su parte el inspector jefe de la Sección de Organizaciones Criminales Trasnacionales de la UDYCO Central, José Manuel Orge, ha abundado que "El Moreno tiene sus orígenes en el barrio de Hortaleza de Madrid, en la zona de Manoteras, y ahora vivía en Soto de La Moraleja".

El Moreno ya tenía antecedentes por tráfico de drogas y le constaba una detención del año 2009 por hechos similares.

José Manuel Orge ha añadido que la organización contaba con un potente entramado empresarial y económico para blanquear los beneficios obtenidos con la droga.

"El Moreno había cogido gran fuerza en el tráfico de hachís y como líder de la organización manejaba los distintos escalones, desde transportistas a la logística para localizar viviendas" en las que esconder la droga, ha abundado.

Ha destacado que "la organización funcionaba como una empresa con la única diferencia de que la actividad económica venía de la droga, pero El Moreno actuaba como un empresario".

Ha destacado que sobre todo en Madrid la red escondía grandes cantidades de droga en viviendas de urbanizaciones rodeadas de vecinos que introducían por los garajes. EFE

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