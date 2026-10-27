Bajan a 21 los ingresados por el accidente de autobús, 10 de ellos graves

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Barcelona, 27 oct (EFE).- Los ingresados por el accidente del pasado domingo del autobús de línea de Fogars de Montclús (Barcelona) han bajado a 21, de los cuales 9 están en estado grave y uno, muy grave.

Es la última actualización del Departamento de Salud sobre el estado de los ingresados por el accidente que tuvo lugar el domingo por la tarde cuando, por causas que se están investigando, el autobús se salió de la carretera, una vía estrecha de curvas, y se precipitó por un talud, dejando 87 heridos.

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El último balance de este martes indica que la cifra de ingresados ha bajado de los 25 de esta mañana a 21 pacientes al término de la jornada.

Entre los pacientes se cuentan 11 leves, 9 graves y 1 muy grave.

Entre los graves hay dos pacientes pediátricos en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, mientras que el caso muy grave es un adulto en la UCI del Hospital de Sant Pau de la capital catalana.

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El resto de los pacientes, de diversa consideración, están ingresados en el Hospital de Granollers, el de Mataró, el Parc Taulí de Sabadell, el Josep Trueta de Girona, el Germans Trias de Badalona, Mútua de Terrassa, Clínic de Barcelona y Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat. EFE