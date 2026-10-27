Álvarez (UGT) pide a Feijóo que deje de emplear la palabra "jetas" al hablar de absentismo

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Logroño, 27 oct (EFE).- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado este martes al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que deje de usar la palabra 'jetas' cuando alude al absentismo laboral y, si no lo hace, le dirá al líder popular que "el jeta más grande del país es él".

Álvarez ha asistido en Logroño al VI Congreso de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) España, tras el que, en un encuentro informativo, ha incidido en que espera que las próximas elecciones generales del 29 de noviembre sirvan "para hablar de lo que le interesa a la gente".

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Entre los temas que interesan ha citado el de las bajas laborales, "que no se cogen, las da un médico que decide cuándo una persona no puede trabajar".

"Por eso, le pido a Feijóo que no hable de jetas y si lo sigue diciendo, yo le voy a decir que el jeta más grande del país es él", ha incidido.

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Cree que emplear esa palabra es "una falta de respeto" para quienes tienen un mayor porcentaje de incapacidades, las personas en torno a 65 años.

"A Feijóo le tienen que explicar qué ha pasado con los coeficientes de reducción de la edad de jubilación", ha dicho, porque ahora, con una edad legal de jubilación de 67 años y 38 de cotización, "la media de años a los que se deja de trabajar ha pasado de 62 a 65".

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Y "no sé si hay quien se cree que con esa edad se está en las mismas condiciones de trabajar", ha afirmado Álvarez.

En esa cuestión y en otras, ha subrayado, "podríamos estar un rato largo diciendo a los partidos de derecha que expliquen la verdad" y ha aludido a las pensiones, "en las que hablan de privatizar el sistema", algo que es "inventar la pólvora porque eso ya ha fracasado en Chile y otros países".

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"La realidad es que ya hay muchos trabajadores autónomos, unos 100.000, que están en sistemas privados de pensiones a través de las mutuas de colegios profesionales y quieren irse al sistema público porque no les pagan", ha asegurado.

Por ello, cree que, en las próximas elecciones, "la gente tiene que elegir si quiere vivir como en Estados Unidos o Argentina, en donde hay un 60 % más de pobreza desde que llegó Milei"; u optan por lo que ha pasado en Brasil, donde el triunfo de Lula Dasilva supone, en su opinión, "seguir repartiendo la riqueza y progresando, haciendo un país libre y democrático". EFE

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