Álvarez de Toledo: "Feijóo tiene de tibio lo que Sánchez de decente"

Guardar

Madrid, 27 oct (EFE).- La número dos al Congreso por Madrid, la hasta ahora diputada Cayetana Álvarez de Toledo, ha afirmado este martes que el candidato a la presidencia, Alberto Núñez Feijóo, tiene de "tibio" lo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene de "decente".

En el acto de presentación de las listas del 29N de Madrid, Álvarez de Toledo se ha referido a unas declaraciones suyas sobre Feijóo que pronunció en el pasado, donde afirmó que el político popular era "un varón blando".

PUBLICIDAD

"Feijóo se echó este partido a la espalda, lo levantó de sus cenizas, prácticamente le devolvió el rumbo la victoria y la esperanza. Feijóo es la fuerza de la razón que España necesita", ha afirmado la diputada.

El líder del PP, ha continuado, es "un hombre decente, sobrio, íntegro, cabal, serio, riguroso", la "antítesis de la egolatría corrupta" y la "vanidad incendiaria" de Sánchez, y junto a él, ha añadido, va a impulsar "una revolución de la decencia".

PUBLICIDAD

En el PP, ha agregado, no son "todos idénticos" ni están "cortados todos con la misma tijera", sino que hay "estilos, sensibilidades" e "incluso opiniones diferentes".

En el acto también ha estado presente la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien tiene una estrecha relación con Álvarez de Toledo.

PUBLICIDAD

"Querida presidenta Isa, hemos luchado juntas, hemos sufrido juntas y vamos a celebrar juntas el fin de este Gobierno destructivo y desquiciado", ha afirmado Álvarez de Toledo dirigiéndose a la presidenta.

Ayuso, ha añadido, ha logrado "plantar cara, bajar a la arena, desafiar a la izquierda" y ha hecho de Madrid "sinónimo de coraje" y de libertad. "Todos tenemos contigo por eso una deuda impagable de gratitud", ha puntualizado.

PUBLICIDAD

Álvarez de Toledo también se ha referido a los disturbios sucedidos en los últimos días en Barcelona o Bilbao y ha afirmado que la vuelta de la violencia "no es casualidad" sino que es el resultado de una política "cuando se señala la mitad de España como fascista" y enemiga.

Sánchez, ha afirmado, ha "legitimado la violencia" ya que ha "amnistiado" la violencia del golpe de Estado en Cataluña y también "ha legitimado la violencia del mundo proetarra", pues "convirtió a Bildu en socio referente" del Gobierno sin exigirle una condena inequívoca de la violencia.

PUBLICIDAD

"Era cuestión de tiempo que surgieran cachorros dispuestos a practicar lo que sus mayores justifican. Ya tiene Sánchez su 'kale borroka'. Los neo-etarras son hijos de Bildu y Sánchez", ha afirmado. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)