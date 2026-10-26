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Nacho Pérez, con 18 años y 54 días, el goleador más joven del Levante en Primera

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Valencia, 26 oct (EFE).- El lateral Nacho Pérez, a sus 18 años, un mes y 24 días, se convirtió el pasado domingo en el jugador más joven en marcar con el Levante en Primera División, al anotar el gol de su equipo en la derrota ante la Real Sociedad en Anoeta por 2-1.

Nacho Pérez aprovechó un centro de Thiago al segundo palo para batir con la pierna derecha a Remiro y colocar el momentáneo empate a un gol en el minuto 22.

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El canterano lleva catorce partidos con la camiseta del Levante. Este curso ha participado en nueve encuentros en LaLiga EA Sports. Nacho debutó con el primer equipo en Copa en diciembre de 2025 y en Primera lo hizo en febrero de 2026 en el derbi ante el Valencia y además como titular.

Curiosamente el goleador más joven hasta ahora era su actual compañero Ify Ndukwe, que ante el Sevilla el pasado 12 de octubre marcó su primer gol con el Levante a los 18 años, 7 meses y nueve días. El austríaco, en el minuto 100, firmó el 3-3 definitivo.

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El podio lo cierra Rubén García, actual jugador de Osasuna, que en la temporada 2012-13 marcó a los 19 años. Fue en la victoria del Levante ante el Mallorca en la decimoquinta jornada y Rubén marcó el tercero en el triunfo por 4-0. EFE

pzm sm/og

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