JUPOL valora "positivamente" la dimisión del delegado del Gobierno, a quien acusan de usar a la Policía "como escudo"

12/05/2026 El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, durante un minuto de silencio frente a la Sede de la Delegación del Gobierno en Madrid, a 12 de mayo de 2026, en Madrid (España). El minuto de silencio se produce en rechazo del feminicidio por violencia de género en Carabanchel. Con la confirmación de este caso, el número de víctimas por violencia de género se eleva a 19 en 2026 y a 1.360 desde 2003. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

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El sindicato policial JUPOL ha reconocido que valora "positivamente" la reciente dimisión del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, a quien acusa de haber usado a la Policía "como escudo" cuando le ha convenido, y más tarde "abandonarla cuando llegan las críticas".

JUPOL ha incidido en que durante el mandato de Martín ha demandado en reiteradas ocasiones su dimisión por una gestión con la que no han estado de acuerdo. La última de ellas ha sido precisamente tras las críticas del delegado a la actuación policial en la Universidad Complutense de Madrid.

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Aquellas cargas del 14 de octubre se produjeron en el marco de la primera jornada de huelga educativa en la Comunidad de Madrid. Un grupo de manifestantes acudió a Ciudad Universitaria para una concentración que fue disuelta por la Policía Nacional a través de unas cargas que fueron criticadas por Martín.

"Es inaceptable que quien debe dirigir y respaldar a la Policía Nacional se dedique a cuestionar públicamente a sus profesionales y a poner en duda su actuación", han subrayado desde el sindicato, que añaden en sus críticas la gestión de las manifestaciones contra el PSOE en Ferraz o las protestas propalestinas durante La Vuelta.

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En este sentido, subrayan que la Policía Nacional "no necesita responsables políticos que la utilicen como escudo cuando les conviene y la abandonen cuando llegan las críticas", sino que espera de sus responsables que "den la cara, asuman sus decisiones y defiendan a quienes se juegan su integridad física en la calle".

Así, JUPOL ha lanzado un "mensaje claro" al futuro delegado del Gobierno, a quien le pide "menos cálculo político y más seguridad ciudadana". "Exigimos valentía, responsabilidad y respaldo institucional sin complejos a la Policía Nacional", añaden, incidiendo en que "la seguridad de los madrileños no admite cobardías".

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Francisco Martín dimitió el domingo al frente de la Delegación del Gobierno, según confirmaron desde su entorno y también fuentes socialistas a Europa Press. Esta renuncia se produce tras quedar fuera de las listas del PSOE para las elecciones del 29 de noviembre y en plena polémica por la acampada en la Puerta del Sol.