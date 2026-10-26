Espana agencias

JUPOL valora "positivamente" la dimisión del delegado del Gobierno, a quien acusan de usar a la Policía "como escudo"

12/05/2026 El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, durante un minuto de silencio frente a la Sede de la Delegación del Gobierno en Madrid, a 12 de mayo de 2026, en Madrid (España). El minuto de silencio se produce en rechazo del feminicidio por violencia de género en Carabanchel. Con la confirmación de este caso, el número de víctimas por violencia de género se eleva a 19 en 2026 y a 1.360 desde 2003. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
12/05/2026 El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, durante un minuto de silencio frente a la Sede de la Delegación del Gobierno en Madrid, a 12 de mayo de 2026, en Madrid (España). El minuto de silencio se produce en rechazo del feminicidio por violencia de género en Carabanchel. Con la confirmación de este caso, el número de víctimas por violencia de género se eleva a 19 en 2026 y a 1.360 desde 2003. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
Guardar

El sindicato policial JUPOL ha reconocido que valora "positivamente" la reciente dimisión del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, a quien acusa de haber usado a la Policía "como escudo" cuando le ha convenido, y más tarde "abandonarla cuando llegan las críticas".

JUPOL ha incidido en que durante el mandato de Martín ha demandado en reiteradas ocasiones su dimisión por una gestión con la que no han estado de acuerdo. La última de ellas ha sido precisamente tras las críticas del delegado a la actuación policial en la Universidad Complutense de Madrid.

PUBLICIDAD

Aquellas cargas del 14 de octubre se produjeron en el marco de la primera jornada de huelga educativa en la Comunidad de Madrid. Un grupo de manifestantes acudió a Ciudad Universitaria para una concentración que fue disuelta por la Policía Nacional a través de unas cargas que fueron criticadas por Martín.

"Es inaceptable que quien debe dirigir y respaldar a la Policía Nacional se dedique a cuestionar públicamente a sus profesionales y a poner en duda su actuación", han subrayado desde el sindicato, que añaden en sus críticas la gestión de las manifestaciones contra el PSOE en Ferraz o las protestas propalestinas durante La Vuelta.

PUBLICIDAD

En este sentido, subrayan que la Policía Nacional "no necesita responsables políticos que la utilicen como escudo cuando les conviene y la abandonen cuando llegan las críticas", sino que espera de sus responsables que "den la cara, asuman sus decisiones y defiendan a quienes se juegan su integridad física en la calle".

Así, JUPOL ha lanzado un "mensaje claro" al futuro delegado del Gobierno, a quien le pide "menos cálculo político y más seguridad ciudadana". "Exigimos valentía, responsabilidad y respaldo institucional sin complejos a la Policía Nacional", añaden, incidiendo en que "la seguridad de los madrileños no admite cobardías".

Francisco Martín dimitió el domingo al frente de la Delegación del Gobierno, según confirmaron desde su entorno y también fuentes socialistas a Europa Press. Esta renuncia se produce tras quedar fuera de las listas del PSOE para las elecciones del 29 de noviembre y en plena polémica por la acampada en la Puerta del Sol.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales en España 29-N, en directo | Pedro Sánchez celebra la victoria de Lula y augura que “lo que ha pasado en Brasil, pasará en España”

Repasamos las principales noticias políticas cuando faltan 34 días para las urnas. La violencia en las calles abre un nuevo frente entre los candidatos

Elecciones generales en España 29-N, en directo | Pedro Sánchez celebra la victoria de Lula y augura que “lo que ha pasado en Brasil, pasará en España”

Los invitados de ‘El Hormiguero’ esta semana: un político, dos cantantes y dos actores famosos

Pablo Motos recibirá a Juan Jesús Vivas, Patrick Criado, Andrea Ros, Dani Martín y Melody en cuatro noches que combinarán actualidad, cine y música

Los invitados de ‘El Hormiguero’ esta semana: un político, dos cantantes y dos actores famosos

Condenan al Servicio Vasco de Salud a indemnizar con 82.063 euros a un conductor de autobús al que operaron del dedo equivocado y agravaron las molestias en la mano

La magistrada aprecia una “falta de diligencia profesional y un error médico evidente” al intervenir el segundo y tercer dedo cuando la cirugía estaba prevista para el tercero y el cuarto, afectados por un dedo en resorte

Condenan al Servicio Vasco de Salud a indemnizar con 82.063 euros a un conductor de autobús al que operaron del dedo equivocado y agravaron las molestias en la mano

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 26 de octubre

Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el metal precioso en el mercado

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 26 de octubre

El hermano de la reina Mette-Marit de Noruega, Espen Høiby, se enfrenta a una demanda colectiva por la quiebra de una escuela de aviación

El hermano de la consorte de Noruega es capitán e instructor de vuelo y ocupó puestos de responsabilidad empresarial en Scandinavian Airlines

El hermano de la reina Mette-Marit de Noruega, Espen Høiby, se enfrenta a una demanda colectiva por la quiebra de una escuela de aviación
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales en España 29-N, en directo | Pedro Sánchez celebra la victoria de Lula y augura que “lo que ha pasado en Brasil, pasará en España”

Elecciones generales en España 29-N, en directo | Pedro Sánchez celebra la victoria de Lula y augura que “lo que ha pasado en Brasil, pasará en España”

Condenan al Servicio Vasco de Salud a indemnizar con 82.063 euros a un conductor de autobús al que operaron del dedo equivocado y agravaron las molestias en la mano

El discurso de la ley y el orden entra de lleno en la campaña electoral: PP y Vox salen en tromba contra el Gobierno y los inmigrantes tras los disturbios en Barcelona

Cargos ministeriales, alcaldes, consejeros de la Junta... Estos son los políticos invitados por la multinacional Acciona para ir al palco VIP de la carrera de caballos más famosa

El delegado del Gobierno en Madrid dimite tras quedar fuera de las listas del PSOE al 29-N

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 26 de octubre

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 26 de octubre

Correos vuelve al radar de una posible privatización: qué podría hacer Núñez Feijóo con la empresa pública si gobierna

La teoría de Friedrich Hayek, economista autriaco, sobre la subida de precios: “Después de un período de inflación, no podemos salir sin un desempleo considerable”

El economista Gonzalo Bernardos asegura que el sistema de pensiones español “es absolutamente viable”, pero necesita ajustes: “El primero es la edad de jubilación”

Joseph Stiglitz, economista estadounidense: “La globalización no nos beneficia a todos, aunque a los políticos les guste dar esa impresión”

DEPORTES

Teresa Perales, la nadadora paralímpica que tenía miedo a nadar y ya tiene 100 medallas: “Ya he igualado a Phelps, ahora solo me queda superarle”

Teresa Perales, la nadadora paralímpica que tenía miedo a nadar y ya tiene 100 medallas: “Ya he igualado a Phelps, ahora solo me queda superarle”

¿Harry Kane o Lamine Yamal? La experiencia y la frescura lucharán por el Balón de Oro 2026

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

El viejo Mourinho está de vuelta: el portugués anula a los azulgranas y vuelve a acabar de rodillas en el césped celebrando la victoria

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid al FC Barcelona: los blanco recortan distancias y se quedan a tres puntos del liderato