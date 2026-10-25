Xavi Espart, sustituido en el minuto 30 por lesión

Barcelona, 25 oct (EFE).- El defensa el Barcelona Xavi Espart ha sido sustituido por lesión en el minuto 30 del partido de LaLiga EA Sports que enfrenta este domingo al conjunto azulgrana y al Real Madrid en el Spootify Camp Nou.
El lateral catalán recibió un golpe en la pierna derecha en un lance del juego y, tras intentar seguir sobre el terreno de juego, finalmente pidió el cambio, siendo reemplazado por Alejandro Balde.
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Se trata de un nuevo contratiempo para la defensa del Barcelona, que no pudo contar en este partido con los zagueros Jules Kounde, Andreas Christensen y Eric Garcia por lesión. EFE
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