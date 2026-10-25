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Van Beck: "Tenemos mucha confianza en que cualquiera pueda anotar"

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Santa Cruz de Tenerife, 25 oct (EFE).- Wesley Van Beck destacó la capacidad ofensiva del equipo, que convirtió 19 triples en la victoria de este domingo sobre Monbus Obradoiro y señaló el acierto colectivo en la búsqueda de tiros liberados y la confianza de toda la plantilla.

"Tenemos muchos buenos tiradores y jugadores generosos, así que dejamos que el balón encuentre al hombre libre y tiramos con confianza", ha expuesto el estadounidense, que resaltó también la importancia de "mover el balón" para aprovechar las ventajas y encontrar siempre la mejor opción de tiro.

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Aseguró que el equipo también realizó un "buen trabajo defensivo" para limitar la influencia interior de jugadores como Soriano y reducir las opciones de los manejadores del conjunto gallego, en un encuentro en el que La Laguna Tenerife mantuvo su intensidad pese a la gran diferencia implantada en el marcador.

Explicó que el equipo afronta "cada posesión con la misma exigencia", independientemente de la situación del marcador, tanto en ataque como en defensa, lo que para ellos supone mantener la concentración y ambición por cerrar correctamente cada jugada sin importar cuál sea el resultado, por mucha ventaja que mantenga o no el equipo.

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Van Beck compartió que ese porcentaje que rozó el 60% de acierto en el triple es una gran estadística fijada por el cuadro isleño, pero es un número que difícilmente se pueda mantener debido al grado de dificultad que ello conlleva, pero destacó la capacidad de muchos jugadores de la plantilla para transformar los tiros de tres y la confianza que tienen todos en su tiro, lo que ayuda a la gran producción ofensiva que están presentando los de Lakovic.

Por último, el internacional azerí ha explicado que continúa adaptándose a su papel como alero, una posición que ya ocupó en algunos momentos la pasada temporada por las lesiones y ha defendido que, más allá de jugar en la posición que sea, lo fundamental es "competir con intensidad, defender, conocer el sistema y jugar de forma generosa". EFE

AM/jl

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