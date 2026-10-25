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Urtasun lamenta el fallecimiento de José Luis García Sánchez, un "cineasta de altura"

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Madrid, 25 oct (EFE).- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha lamentado este domingo el fallecimiento del director, guionista y productor José Luis García Sánchez, Oso de Oro en el Berlinale por su película 'Las truchas', al que ha calificado de un "cineasta de altura".

"En las películas del director y guionista José Luis García Sánchez pervivirá siempre un lúcido retrato de la España contemporánea. Se ha ido un cineasta de altura, que con genio e ironía supo comprender y divulgar la cultura española en todo el mundo. Mi sincero pésame a su familia y allegados", ha escrito en su cuenta de la red social Bluesky.

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García Sánchez ha fallecido a los 85 años en Madrid, según ha informado este domingo la Academia de Cine.

Además del Oso de Oro en el Berlinale por su película 'Las truchas', consiguió también dos Goyas por los guiones de 'Belle Époque' -ganadora del Óscar a la mejor película de habla no inglesa- y 'Tirano Banderas', y la Concha de Plata a Mejor Dirección por 'La corte del faraón'. EFE

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