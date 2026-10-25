Queserías de toda España muestran su olor y sabor en Munilla (La Rioja)

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Logroño, 25 oct (EFE).- Queserías artesanales de Denominaciones de Origen Protegida (DOP) de toda España han convertido este fin de semana sus mostradores en ambientes de aromas y sabor en las XXVIII Jornadas del Queso de Munilla (La Rioja), que han congregado a unos 6.500 visitantes, entre ellos, un público "fiel" a estos productos de calidad.

En este sentido se ha pronunciado a EFE el alcalde de esta villa riojana, Claudio García Lasota, al hacer un balance de las Jornadas, organizadas por el Ayuntamiento de la localidad, y que han generado un ambiente "impresionante" de público entre la tarde del sábado y este domingo, en el que el día también ha acompañado con "un sol radiante".

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Los mostradores se han convertido en olor y sabor a quesos de cabra, vaca y oveja, lo que, un año más, ha suscitado el interés de visitantes que repiten de otros años y de los que lo han hecho por primera vez, ha indicado.

Hay un público "fiel" que agenda en su calendario otoñal acudir a estas Jornadas, que reúnen "mucha calidad" en queserías artesanas, cuyos maestros han mostrado al público las características y procesos de elaboración de sus piezas, al tiempo que las han dado a probar para degustarlas.

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Entre los amantes de los quesos, ha agradecido la visita, ayer, sábado, "por sorpresa", de la vicesecretaria general de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, y diputada nacional por La Rioja, junto a otros parlamentarios.

Al margen de esta anécdota, ha asegurado que está "muy satisfecho" por la buena aceptación de público de esta iniciativa que está "plenamente consolidada" en la que "se vuelca" el Ayuntamiento de esta pequeña localidad, de unos 80 habitantes.

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El alcalde ha resaltado también el sentir que le han transmitido los queseros participantes en cuanto a las ventas, ya que "se van contentos", lo que es "una gran satisfacción", ya que, además, ha incidido en que "hay un público fiel, que no falla porque el producto es de mucha calidad"; los queseros repiten y cada año hay nuevas incorporaciones.

Entre los 20 tipos de queso que se han mostrado a la venta están de Asturias (Denominación de Origen Cabrales y Queso de cabra), Andalucía (Queso de Málaga), Cantabria (DOP Picón-Bejes-Tresviso), Castilla-León (Patamulo, Queso de oveja de Palencia, D.O. Queso Zamorano, Queso Castellano de Burgos, Queso de Soria).

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Castilla-La Mancha ha estado representada por su Queso de Cabra de Toledo; , Extremadura (DOP La Serena), La Rioja (DOP Queso Camerano y Queso de cabra), además de otras queserías riojanas; Navarra (Queso de vaca, oveja y cabra) y País Vasco (DOP Idiazábal), entre otras regiones. EFE

pmg/lml