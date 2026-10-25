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Luwawu-Cabarrot, artífice de un Madrid de récord, MVP de la Jornada 5

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Madrid, 25 oct (EFE).- El francés Timothé Luwawu-Cabarrot, del Real Madrid, estableció su tope de valoración (35) en la Liga Endesa en la victoria a domicilio de los suyos ante el iLERNA Lleida (86-122), lo que le valió para ser el Mejor Jugador (MVP) de esta quinta jornada.

Los blancos lograron una victoria histórica en Lleida, al establecer el récord de la ACB en triples anotados, con un total de 24, tan solo una semana después de establecer la máxima del club (20) ante el Bilbao Basket.

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El alero galo, máximo anotador de la Liga Endesa la pasada campaña con la camiseta del Baskonia, recibe este reconocimiento por primera vez en su carrera.

En un segundo tiempo excepcional, acentuado con un fantástico último cuarto, Luwawu-Cabarrot se fue hasta los 31 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias.

En la que es hasta la fecha su máxima anotación en la competición, el francés hizo un perfecto 4/4 en tiros libres, un 3/4 en lanzamientos de dos y un sobresaliente 7/9 en triples, registro que también supone su mejor marca personal desde el perímetro.

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Todo ello en 24 minutos y 27 segundos de juego, para alcanzar una valoración de +22 en el Más/Menos. EFE

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