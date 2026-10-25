Espana agencias

Los restauradores se quejan de la "insuficiente" respuesta policial a los altercados

Guardar

Barcelona, 25 oct (EFE).- El Gremio de Restauración de Barcelona ha denunciado que la administración no evaluó correctamente el riesgo de la convocatoria de protesta de jóvenes ayer en la plaza Catalunya y que el dispositivo policial para dar respuesta a los altercados fue "insuficiente".

En un comunicado, el Gremio de Restauración ha asegurado este domingo que ninguna administración se puso en contacto con ellos para alertar de la convocatoria de este pasado sábado, horas antes de los alborotos, ni para transmitir ningún apoyo durante los altercados.

PUBLICIDAD

El acalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, dijeron anoche que la policía había hecho un seguimiento de la convocatoria, difundida por redes sociales, en las horas y días previos.

En este sentido, el Gremio considera que la administración "menospreció el riesgo" y, como consecuencia de esta evaluación, "el dispositivo desplegado resultó insuficiente".

"El Gremio se muestra decepcionado ante esta cadena de errores por parte de aquellos que tienen el deber de garantizar la seguridad y el orden público", ha señalado la asociación de restauradores.

PUBLICIDAD

El Ayuntamiento ya ha asegurado que se va a personar como acusación en las causas que se abran por los disturbios y, en este sentido, el Gremio ha pedido que defienda no solo los bienes públicos, sino los privados que fueron vandalizados.

Según el último balance de los Mossos d'Esquadra, un total de 128 jóvenes han sido detenidos, de ellos 73 menores, y quince policías han quedado heridos, cuatro de ellos graves, en los disturbios de ayer por la tarde en Barcelona, en los que se produjeron saqueos en 14 comercios, barricadas, quema de mobiliario urbano y enfrentamientos con la policía.

La protesta, no comunicada, reunió en la plaza de Catalunya de Barcelona a centenares de jóvenes, la mayoría de ellos ataviados de color negro, a raíz de una convocatoria que circuló especialmente por TikTok similar a las de otras protestas habidas en ciudades europeas.EFE

(Vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados del Super Once del Sorteo 1

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas

Resultados del Super Once del Sorteo 1

Elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo reúne a sus cabezas de lista en Salamanca y Ada Colau interviene en Móstoles

La precampaña electoral continúa subiendo de decibelios a un día del cierre de candidaturas, con el telón de fondo de los disturbios en Barcelona y la acampada en Sol por la vivienda

Elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo reúne a sus cabezas de lista en Salamanca y Ada Colau interviene en Móstoles

Felipe VI recibe el alta hospitalaria tras pasar la noche en Oviedo por su operación de cataratas

El monarca fue operado a última hora de este sábado 24 de octubre para no alterar la programación del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega de Oviedo

Felipe VI recibe el alta hospitalaria tras pasar la noche en Oviedo por su operación de cataratas

Suben las temperaturas este domingo en toda España, aunque el viento dejará rachas intensas en el norte

Aemet activará la alerta amarilla por fenómenos costeros en Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco

Suben las temperaturas este domingo en toda España, aunque el viento dejará rachas intensas en el norte

Del triunfo en ‘La Voz Kids’ a representar a España en Eurovisión Junior: Lucas Paulano, el joven jienense que se ha alzado con la segunda posición

El andaluz se ha llevado la plata este sábado en Malta tras la victoria de Armenia con 202 puntos

Del triunfo en ‘La Voz Kids’ a representar a España en Eurovisión Junior: Lucas Paulano, el joven jienense que se ha alzado con la segunda posición
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo reúne a sus cabezas de lista en Salamanca y Ada Colau interviene en Móstoles

Elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo reúne a sus cabezas de lista en Salamanca y Ada Colau interviene en Móstoles

Noche de caos y disturbios en Barcelona: la cifra de detenidos sube a 128, la mayoría menores de edad, y hay 15 policías heridos

Las medidas que exigen los agentes de la Guardia Civil de cara a las elecciones del 29-N: más medios contra el narcotráfico y eliminar los cargos “a dedo”

Más de 2.500 militares de Francia y Reino Unido se entrenan para “la guerra del siglo XXI” con su mayor ejercicio de paracaidistas en 20 años

Sanidad quiere controlar si hay consumo de fentanilo analizando las aguas residuales en ocho comunidades durante dos años: solo 148 personas se han tratado por adicción

ECONOMÍA

España “tira a la basura” el 17% de su energía renovable, una electricidad suficiente para abastecer a 6,3 millones de hogares

España “tira a la basura” el 17% de su energía renovable, una electricidad suficiente para abastecer a 6,3 millones de hogares

Frente Amplio presenta su plan de pensiones: jubilación a los 65 años y cuantía mínima igual al SMI

Deuda récord, inflación al alza y la prima de riesgo disparada: los datos económicos que explican la ira de los franceses

Así funciona el permiso remunerado de Suecia para faltar al trabajo cuando tu hijo se pone malo

Los jubilados toman Madrid este sábado para pedir una subida de las pensiones mínimas y defenderlas de la privatización

DEPORTES

Tote, el exjugador del club blanco, analiza el Clásico: “En cuanto a sensaciones en la temporada y calidad, es mejor el Barça, pero el Madrid nunca es fácil”

Tote, el exjugador del club blanco, analiza el Clásico: “En cuanto a sensaciones en la temporada y calidad, es mejor el Barça, pero el Madrid nunca es fácil”

Los Clásicos de José Mourinho: de la “manita” en su bienvenida al dedo en el ojo y el adiós invicto

A qué hora y dónde ver el Clásico de LaLiga entre el FC Barcelona y el Real Madrid: un duelo clave para la clasificación

Rafa Lozano Jr., el boxeador que salió de la estela de su padre y sueña ahora con un oro olímpico: “Cuando empecé, me decían que estaba ahí por ser ‘el hijo de’”

Las emotivas palabras que le ha dedicado Leonor a Messi recordando a un exjugador del Sporting: “Convertía lo extraordinario en rutina”