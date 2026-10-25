Los restauradores se quejan de la "insuficiente" respuesta policial a los altercados

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Barcelona, 25 oct (EFE).- El Gremio de Restauración de Barcelona ha denunciado que la administración no evaluó correctamente el riesgo de la convocatoria de protesta de jóvenes ayer en la plaza Catalunya y que el dispositivo policial para dar respuesta a los altercados fue "insuficiente".

En un comunicado, el Gremio de Restauración ha asegurado este domingo que ninguna administración se puso en contacto con ellos para alertar de la convocatoria de este pasado sábado, horas antes de los alborotos, ni para transmitir ningún apoyo durante los altercados.

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El acalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, dijeron anoche que la policía había hecho un seguimiento de la convocatoria, difundida por redes sociales, en las horas y días previos.

En este sentido, el Gremio considera que la administración "menospreció el riesgo" y, como consecuencia de esta evaluación, "el dispositivo desplegado resultó insuficiente".

"El Gremio se muestra decepcionado ante esta cadena de errores por parte de aquellos que tienen el deber de garantizar la seguridad y el orden público", ha señalado la asociación de restauradores.

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El Ayuntamiento ya ha asegurado que se va a personar como acusación en las causas que se abran por los disturbios y, en este sentido, el Gremio ha pedido que defienda no solo los bienes públicos, sino los privados que fueron vandalizados.

Según el último balance de los Mossos d'Esquadra, un total de 128 jóvenes han sido detenidos, de ellos 73 menores, y quince policías han quedado heridos, cuatro de ellos graves, en los disturbios de ayer por la tarde en Barcelona, en los que se produjeron saqueos en 14 comercios, barricadas, quema de mobiliario urbano y enfrentamientos con la policía.

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La protesta, no comunicada, reunió en la plaza de Catalunya de Barcelona a centenares de jóvenes, la mayoría de ellos ataviados de color negro, a raíz de una convocatoria que circuló especialmente por TikTok similar a las de otras protestas habidas en ciudades europeas.EFE

(Vídeo)