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Los acampados de Sol retiran algunas tiendas para evitar molestias a comerciantes

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Madrid, 25 oct (EFE).- Los acampados de la Puerta del Sol han retirado algunas de las tiendas de campaña instaladas en la céntrica plaza madrileña para evitar generar molestias a los comerciantes, mientras trabajan en el manifiesto que sirva de hoja de ruta para organizar una desescalada consensuada para levantar el campamento.

Desde la comisión de Comunicación de la Acampada 26S han indicado a EFE que se han quitado las tiendas situadas en la calle Arenal y Preciados "para no molestar a los comerciantes" de la zona, después de que muchos negocios se hayan quejado del daño económico por la caída de ventas provocado por la ocupación de la plaza.

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Mientras tanto, la movilización trabaja en un manifiesto consensuado con las comisiones, nodos y vecindades que conforman la protesta, que sea la hoja de ruta a seguir para organizar una "desacampada" gradual y acordada de Sol, y trasladar la fuerza del movimiento a los barrios.

Los acampados valoran ya en asambleas desde hace más de una semana el futuro de la movilización, que debe pasar también por dar alternativas a las personas sin hogar que se encuentran en Sol.

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La acampada cumple cuatro semanas instalada en el kilómetro cero de la capital para reclamar soluciones a la crisis de la vivienda, tras el desahucio, y posterior fallecimiento, de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que había vivido siete décadas de alquiler en el mismo domicilio.

Pese a las lluvias y la bajada de temperaturas registradas en las últimas semanas, los acampados resisten en la Puerta del Sol, mientras valoran en asambleas internas el futuro de la protesta. EFE

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