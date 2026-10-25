Las pruebas confirman la lesión muscular de Tadas Sedekerskis (Baskonia)

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Vitoria, 25 oct (EFE).- Las pruebas médicas confirmaron la lesión muscular en el muslo derecho del jugador de Kosner Baskonia, Tadas Sedekerskis, que se perderá los próximos partidos del conjunto azulgrana, empezando por el de esta tarde en ACB ante el Valencia y el martes en Euroliga ante el Real Madrid.

El lituano sufrió un dolor agudo en el encuentro de este pasado jueves de Euroliga ante Panathinaikos, y él mismo comentó que apuntaba a problema muscular.

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“El jugador ya trabaja en su recuperación con los servicios médicos del club”, señalaron desde el club vitoriano.

“La evolución y sensaciones del jugador marcarán el plazo de regreso a la actividad con el equipo”, destacaron. EFE

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