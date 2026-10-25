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La trashumancia estrena recorrido y llena Madrid con 1400 ovejas y cabras

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Madrid, 25 oct (EFE).- La Fiesta de la Trashumancia ha estrenado este domingo nuevo recorrido como consecuencia de la acampada por la vivienda, que ha obligado a cambiar el itinerario de las 1400 ovejas y cabras que un año más han tomado el centro de Madrid.

Los rebaños, compuestos por 1.250 ovejas de las razas castellana, rubia de El Molar y entrefina, y 160 cabras guisanderas y de Guadarrama, han subido al centro de la capital esta mañana desde el Puente del Rey.

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El recorrido ha pasado también por el paseo de la Virgen del Puerto, el paseo de la Ciudad de Plasencia, la carretera de la Vega y la calle Mayor (cruzando la calle de Bailén), hasta llegar a la Plaza de la Villa.

Allí se celebra la entrega simbólica de los 50 maravedís por cada millar de cabeza de ganado, un acto que evoca el acuerdo suscrito entre el Honrado Concejo de la Mesta y la Villa de Madrid en 1418 para permitir a los pastores el paso de los rebaños por la ciudad.

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A continuación, los rebaños siguen su recorrido por la Plaza Mayor, la calle de Toledo, la Plaza de la Cebada, la Carrera de San Francisco y la calle de Bailén, para regresar a la Casa de Campo por la calle Mayor, la Cuesta de la Vega y el Puente del Rey.

La iniciativa reivindica la trashumancia como patrimonio vivo y Bien de Interés Cultural (BIC), pone en valor el trabajo de los pastores y anima a consumir lechal, cordero y cabrito de origen nacional como una forma directa de apoyar la actividad ganadera en la España extensiva.

La trashumancia forma parte de la identidad cultural de España y cuenta con importantes reconocimientos: fue declarada Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial en 2017 y, en 2023, incluida por la UNESCO en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

"Nos permite recordar el valor que tiene el campo y el ganadero", ha reivindicado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad de Madrid, Borja Carabante, quien ha apuntado la importancia de tener un "buen mantenimiento" de los campos para evitar incendios.

Carabante ha insistido en la necesidad de destinar más recursos y recordar que "la mejor manera de conservar y mantener los campos para que sean productivos y no se produzcan incendios es precisamente la ganadería y la agricultura". EFE

(Foto)

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