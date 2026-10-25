Kwizera se impone en Valencia y pulveriza el récord de España

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Valencia, 25 oct (EFE).- El atleta Rodrigue Kwizera, que logró la nacionalidad española este verano, se impuso en el Medio Maratón Trinidad Alfonso Zurich en Valencia tras cruzar la línea de meta con un tiempo de 58:03 minutos, batiendo el récord nacional de Carlos Mayo de 59:39, conseguidos también en Valencia en 2023.

Aunque la marca de Kwizera, de origen burundés, también fue inferior al récord europeo, en manos del sueco Andreas Almgren (58:06) este año en Copenhague, no contabiliza como nuevo récord continental, ya que no ha recibido todavía el 'transfer' internacional de World Athletics, por lo que, aunque puede competir como español en las pruebas nacionales, todavía no está reconocido internacionalmente. EFE

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