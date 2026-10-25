Ivan Romero: "Nos vamos con un sabor amargo "

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San Sebastián, 25 oct (EFE).- Iván Romero, atacante del Levante, lamentó la falta de premio tras la derrota en Anoeta y admitió que el segundo gol encajado afectó anímicamente al equipo en un choque caracterizado por las transiciones y el desgaste físico.

"Creo que la primera parte ha sido divertida para el espectador, con muchas ocasiones y transiciones. Pero después de encajar el segundo hemos estado incómodos y nos vamos con un sabor amargo por irnos sin puntos de aquí", explicó el delantero.

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Romero señaló que el tanto encajado cortó la buena dinámica que venían mostrando sobre el césped. "Creo que desde nuestro gol estábamos empezando a jugar mejor, con más confianza. Pero cuando han marcado el segundo ha hecho que nos viniéramos un poco abajo. Aun así creo que hemos competido bien, pero es una pena no sacar puntos. A seguir".

Finalmente, el atacante analizó los factores tácticos que decantaron la balanza en la segunda mitad a favor del cuadro txuri-urdin. "Creo que en la primera parte estábamos más acertados en los pases, con más movilidad. Lo que nos ha faltado precisamente en la segunda, ser más valientes. Ellos iban uno a uno a todo el campo, estaban ganando duelos y creo que esa ha sido la clave del partido", concluyó.

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