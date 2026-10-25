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Idaira Prieto y Fernando Carro se llevan el triunfo en la Costa de Ajo

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Bareyo (Cantabria), 25 oct (EFE).- La segoviana Idaira Prieto y el madrileño Fernando Carro se alzaron este domingo con el triunfo en la XXXI Carrera Popular Costa de Ajo (Cantabria), donde se congregaron algunos de los principales medio fondistas del panorama nacional.

La Costa de Ajo, una de las citas atléticas más tradicionales del calendario cántabro, reunió a destacados corredores del circuito en una jornada en la que las victorias se decidieron en los metros finales.

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En la prueba absoluta femenina, sobre un circuito de 3.000 metros, Lorena Martín, Idaira Prieto y Dolores Marco pronto se situaron en cabeza, con Irene Pelayo pisándoles los talones en los primeros compases de la carrera.

A mitad del recorrido, Prieto se colocó al frente de la prueba, mientras Pelayo remontaba hasta situarse en la tercera posición.

En los metros finales, la atleta segoviana, que seguía en primera posición, consiguió abrir más distancia respecto a sus competidoras y marcó las diferencias necesarias para asegurarse el triunfo con un tiempo de 09:00.

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El podio lo completaron Lorena Martín, con un tiempo de 09:11, e Irene Pelayo, que marcó 09:25.

La prueba absoluta masculina, con un circuito de 6.200 metros de distancia, comenzó con un grupo de cinco atletas que logró distanciarse del resto de participantes y marcar el ritmo en los primeros compases, con los corredores más destacados vigilándose de cerca.

A falta de mil metros para la meta, Fernando Carro, Mariano García y el local Marco Gómez ya habían abierto una diferencia notable respecto a sus perseguidores.

Fernando Carro se hizo con la victoria gracias a un tiempo de 18:01, seguido de Mariano García, con 18:06, y del cántabro Marco Gómez, que en su empeño por aguantar el ritmo de los favoritos, logró asegurar una meritoria tercera posición con un tiempo de 18:08. EFE

aas/sab

(foto)

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