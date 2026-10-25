El Castellón recupera el liderato y su versión más intratable

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Redacción deportes, 25 oct (EFE).- El Castellón no desaprovechó el tropiezo del Almería, que no pudo pasar del empate (2-2) en casa ante el Oviedo en un encuentro en el que ganaba por 2-0 a falta de tres minutos para la conclusión, y recuperó, cuatro jornadas después, el liderato de LaLiga Hypermotion, tras golear este domingo por 4-0 a un Sporting de Gijón que se vio relegado de los puestos de promoción.

Una zona de eliminatorias de ascenso a la que se aupó un Granada, que parece haber olvidado su dubitativo arranque de curso y ocupa ya la quinta posición, tras encadenar su cuarta victoria consecutiva al doblegar el viernes por 2-1 al Valladolid.

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Racha en la que ha jugado un papel fundamental el delantero Jorge Pascual, que contabilizó su tercera diana en las tres últimas jornadas, tras firmar a los sesenta y siete minutos el gol de la victoria del conjunto nazarí con un poderoso remate de cabeza.

Mucho más contundente se mostró el Castellón, que recuperó la intratable versión que mostró en las siete primeras jornadas del campeonato y goleó por 4-0 a un Sporting de Gijón que llegaba a Castalia lanzado tras ganar sus tres últimos compromisos ligueros.

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De nada les valió, sin embargo, a los del argentino Nicolás Larcamón la solidez mostrada en las pasadas semanas, ya que a los tres minutos de juego el Castellón ya dominaba el marcador con un gol del danés Adam Jakobsen.

Pero si Jakobsen, que cerró el choque con dos dianas y tuvo ocasiones para firmar el triplete, fue el protagonista en el plano goleador, igualmente sobresaliente se mostró el joven internacional colombiano Maty Orozco, de tan sólo 18 años, que tuvo un papel decisivo en los tres primeros goles locales.

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Una goleada que permitió al Castellón arrebatar la primera plaza de la clasificación a un Almería que se dejó escapar (2-2) una victoria que parecía tener segura tras llegar a los tres últimos minutos del tiempo reglamentario con una ventaja de dos goles en el marcador (2-0).

"El vestuario está muy jodido. Los chicos saben que han hecho un esfuerzo brutal y cuando se te escapan dos puntos en los últimos minutos es una sensación muy dura", señaló el entrenador del Almería, Xavier Garcia Pimienta, tras la contienda.

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Un desenlace que pocos o nadie hubieran podido imaginar tras una primera media hora de partido en la que el conjunto indálico se situó con una ventaja de dos tantos, gracias a los goles de Sergio Arribas y de Miguel de la Fuente, que contabilizó su sexta diana en los últimos cinco partidos.

Pero todo cambio con la entrada al terreno de juego con la entrada a los ochenta y seis minutos del atacante Jacobo González, que apenas un minuto después de sustituir a David Costas anotó el 1-2.

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Un gol que pareció desatar el equipo ovetense que en el noventa igualó definitivamente la contienda con un gol en propia meta de Jorge Pulido que desvió a las redes un remate desde el interior del área de Jacobo González.

Si al Almería se le atragantaron los minutos finales de la segunda parte el Eibar se dejó escapar cualquier posibilidad de puntuar en su visita al campo del Córdoba en el arranque del segundo tiempo con los dos tantos encajados (2-0) por el conjunto armero.

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Dos mazazos a los que no pudieron responder los de Jokin Aranbarri que parecen haber perdido en las tres últimas jornadas, en las que el Eibar sólo ha conseguido sumar un empate, la contundencia en la dos áreas que les permitió alcanzar el liderato.

Una expulsión que llegó cuando el conjunto catalán ya vencía por 2-0 gracias a los goles del ucraniano Vladyslav Vanat, que cerró el encuentro con un triplete, y Unai Hernández, tras un pase del jugador ucraniano.

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Victoria que no pudo emular el Mallorca que no pudo pasar del empate (1-1) en su visita al campo del Leganés en un encuentro en el que el guardameta Arnau Tenas salvó al conjunto bernellón de la derrota con una sensacional parada en el tiempo de prolongación.

Tenas que apenas unos minutos antes mostró sus reflejos con una parada a Unax evitó con una milagrosa intervención en el tiempo de prolongación que Álex Sancris otorgase los tres puntos al Leganés en un remate de que parecía destinado sí o sí a convertirse en gol.

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Un sufrido empate que permitió al Mallorca seguir aferrado a los puestos de promoción de ascenso a los que podría acceder el Burgos si logra vencer este lunes en su visita al campo del Andorra.EFE