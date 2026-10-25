Cinco franceses resultan heridos al encallar un velero en el norte de Lanzarote

Guardar

Las Palmas de Gran Canaria, 25 oct (EFE).- Cinco tripulantes franceses de un velero han resultado heridos en la madrugada de este domingo en Lanzarote al encallar el barco en el que viajaban en una zona de rocas cercana al muelle de Órzola, en el norte de la isla, han informado fuentes del Consorcio de Emergencias y Seguridad.

Son tres hombres y dos mujeres de entre 20 y 30 años. Uno de ellos abandonó el barco a pie por la zona de las rocas y los otros cuatro en una balsa de la que fueron rescatados por efectivos de los bomberos en una zodiac.

PUBLICIDAD

A continuación fueron atendidos por efectivos de Cruz Roja, pues todos ellos presentaban heridas por golpes, aunque ninguna de gravedad.

Los tripulantes, salvo el que salió por su propio pie, han sido trasladados al hospital de Lanzarote José Molina Orosa.

Según las fuentes, no se sabe aún la causa por la que el velero ha encallado, si bien han apuntado que la entrada al muelle de Órzola está mal señalizada y no es la primera vez que ocurre.

PUBLICIDAD

Así mismo, fuentes del Consorcio de Emergencias y Seguridad han asegurado que irán a la zona para ver si ha habido vertido de combustible y estudiar cómo recuperar el barco. EFE