Cientos de ceutíes se concentran en la ciudad autónoma para apoyar la marcha de Madrid

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Ceuta, 25 oct (EFE).- Cientos de personas se han concentrado este domingo frente a la sede de la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma para apoyar la movilización organizada en Madrid por la asociación 'Mujeres Caballas' y reivindicar también una mayor atención del Estado.

Los ceutíes que no han podido desplazarse hasta la capital han optado por manifestarse en la ciudad autónoma y mostrar su respaldo a la convocatoria, para lo cual han llenado la céntrica Plaza de los Reyes.

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Con las banderas de Ceuta y España como principales protagonistas, los asistentes han expresado, entre sus principales consignas, que "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", "Un caballa nunca se rinde", "Pedro Sánchez es un traidor", "El delegado, ¿dónde está?" e "Invasores, expulsión".

La movilización ha trasladado hasta Ceuta el ambiente de la protesta celebrada en Madrid, donde también se han congregado miles de manifestantes.

Muchos de los ceutíes concentrados en la ciudad han destacado que se han sumado de esta forma a la convocatoria de Madrid ante la imposibilidad de estar presentes físicamente en la capital española por diferentes circunstancias.

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Entre los participantes se encontraban ciudadanos cuyos familiares más directos sí han podido viajar a Madrid. EFE

(foto)