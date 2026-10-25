Cielos despejados este lunes, máximas en aumento generalizado y viento fuerte en Galicia

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Madrid, 25 oct (EFE).- Este lunes se esperan cielos despejados o con intervalos de nubes, temperaturas máximas en aumento en la Península e islas Canarias occidentales, y viento moderado con intervalos fuertes en el litoral gallego.

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que la presencia de un anticiclón dejará una jornada estable, con cielos despejados o intervalos de nubes en buena parte del país, así como nieblas matinales en regiones de Galicia, meseta Norte y Pirineos, más persistentes y con probabilidad de alguna llovizna en la costa oeste gallega.

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Las temperaturas máximas aumentarán en la Península y se mantendrán con pocos cambios en regiones del Mediterráneo y Baleares. Las mínimas subirán en los tercios sur y nordeste peninsulares y zonas de montaña, caerán en Galicia y Asturias, y se mantendrán con pocos cambios en el resto.

Soplará viento moderado en litorales del Cantábrico, el Ampurdán y el Estrecho, con probables intervalos fuertes en las costas gallegas; viento flojo en el resto.

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En Canarias predominarán los cielos nubosos o cubiertos, con posibles precipitaciones ocasionales en el interior de las islas montañosas, mientras continúa la presencia de calima, principalmente en medianías y cumbres.

Las temperaturas máximas subirán en las islas occidentales y se mantendrán con pocos cambios en las orientales; las mínimas aumentarán en zonas de montaña y se mantendrán con pocos cambios en el resto. Soplará viento flojo, más intenso en zonas altas del archipiélago.

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.-GALICIA: en el litoral atlántico, intervalos de nubes acompañados de probables brumas y nieblas dispersas, sin descartar alguna precipitación débil en el entorno de Finisterre; en el resto, intervalos de nubes, que también pueden ir acompañadas de nieblas en los valles de los ríos, abriéndose claros y dejando el cielo poco nuboso. Temperaturas mínimas en descenso, máximas en aumento. Viento flojo a moderado.

.-ASTURIAS: cielo poco nuboso con intervalos de nubes; temperaturas mínimas en descenso en la mitad occidental y en aumento en la oriental, máximas en aumento. Viento flojo.

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.-CANTABRIA: cielo poco nuboso con intervalos de nubes, temperaturas en aumento y viento flojo.

.-PAÍS VASCO: cielo poco nuboso con intervalos de nubes acompañados de brumas dispersas en el interior; temperaturas en aumento y viento flojo.

.-CASTILLA Y LEÓN: cielo poco nuboso, sin descartar brumas, nubes bajas y nieblas matinales dispersas, más probables en la mitad oeste de la meseta. Temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en ascenso y viento flojo.

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.-NAVARRA: cielo poco nuboso con intervalos de nubes acompañados brumas y alguna niebla dispersa en zonas altas de la mitad norte. Temperaturas en aumento y viento flojo.

.-LA RIOJA: cielo poco nuboso, sin descartar brumas y algún banco de niebla matinal en el valle. Temperaturas en ascenso y viento flojo.

.-ARAGÓN: cielo poco nuboso con intervalos de nubes en Pirineos a primeras horas, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas en la divisoria. Temperaturas mínimas en ascenso en la mitad norte, con pocos cambios en el resto; máximas sin cambios en Huesca y en ascenso en el resto. Viento flojo.

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.-CATALUÑA: cielo poco nuboso con intervalos de nubes durante la primera mitad del día en la vertiente norte de Pirineos y el litoral central; posibles precipitaciones débiles y dispersas en el Valle de Arán a primeras horas. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas con pocos cambios. Viento flojo.

EXTREMADURA: cielo poco nuboso o despejado, sin descartar brumas y bancos de niebla matinales. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso. Viento flojo.

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.-COMUNIDAD DE MADRID: cielo muy nuboso que tenderá a poco nuboso. Temperaturas mínimas en ascenso en la sierra, más ligero en el suroeste y centro de la comunidad, y en descenso en el entorno de Aranjuez; máximas en ascenso generalizado excepto en la sierra de Madrid. Viento flojo.

.-CASTILLA-LA MANCHA: cielo nuboso que tenderá a poco nuboso. Temperaturas mínimas en ascenso en los Montes de Toledo, más ligero en la mitad norte de Guadalajara, centro de Cuenca y zonas de Albacete, y en descenso en el este de Guadalajara, norte de Toledo, el Valle del Guadiana, este de Cuenca y zonas de Albacete; máximas en ascenso generalizado. Viento flojo.

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.-COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nuboso con intervalos de nubes, temperaturas con pocos cambios, salvo ascensos de las mínimas en el litoral de Castellón, y viento flojo.

.-REGIÓN DE MURCIA: cielo poco nuboso con intervalos de nubes; temperaturas mínimas en ascenso o sin cambios y máximas con pocos cambios. Viento flojo.

.-BALEARES: cielo poco nuboso con algún intervalo de nubes, temperaturas con pocos cambios y viento flojo.

.-ANDALUCÍA: cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes en el litoral mediterráneo. Temperaturas mínimas en ascenso en la vertiente mediterránea y extremo occidental de la comunidad, con pocos cambios en el resto; máximas en descenso en el litoral mediterráneo y en ascenso o sin cambios en el resto. Viento flojo, moderado en el interior de Málaga, sierra sur de Sevilla y litoral almeriense, ocasionalmente fuerte en el Estrecho.

.-CANARIAS: cielo cubierto, sin descartar precipitaciones dispersas y ocasionales en el interior de las islas de mayor relieve, con baja probabilidad de tormentas aisladas y ocasionales en la provincia occidental. Calima, más significativa en medianías y cumbres orientadas al sur.

Temperaturas mínimas con pocos cambios o en ligero ascenso; máximas en ascenso, especialmente en zonas de interior orientadas al norte. Se esperan de 30 ºC a 33 °C en el interior de las islas centrales, así como en el norte y el interior de las más orientales, donde localmente es probable que se alcancen los 34 °C. Viento ocasionalmente fuerte en las islas más orientales, moderado y ocasionalmente fuerte en medianías y cumbres, flojo en el resto. EFE

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