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Casimiro: "Nos hemos enfrentado al mejor Unicaja de la temporada"

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Lugo, 25 oct (EFE).- Luis Casimiro, entrenador del Río Breogán, se marchó contento con el rendimiento de su equipo pese a sufrir la segunda derrota consecutiva en la liga Endesa ante el Unicaja.

“Hemos hecho un partido muy serio ante un gran Unicaja. Nos hemos enfrentado al mejor Unicaja de la temporada hasta el día de hoy. Ha estado muy bien en defensa y no dejándonos jugar a nuestro ritmo. Creo que el Breogán tiene mucho mérito llegar a ponerse a cuatro puntos al final contra el nivel de este Unicaja, lástima que ahí Perry manejara muy bien el partido”, indicó.

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En rueda de prensa, el técnico breoganista pidió valorar el esfuerzo de sus jugadores: “Tenemos que saber quiénes somos, dónde estamos y contra quién hemos jugado hoy porque lo ha hecho muy bien”.

En ese sentido, al ser preguntado por si entrar en la Copa del Rey es un objetivo para los suyos, Casimiro dijo: “Nos estaremos equivocando si pensamos en estas cosas, y eso no quiere decir que no tengamos ambición en pelear y querer ganar todos los partidos”. EFE

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dmg/ism

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