Bordalás: “Dimos una imagen que no nos podemos permitir”

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Bilbao, 25 oct (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, lamentó tras la derrota por 4-0 ante el Athletic Club en San Mamés que su equipo ofreció “una imagen que no nos podemos permitir” y aseguró sentirse “muy dolido”, al igual que la plantilla.

En la sala de prensa de San Mamés, el técnico alicantino calificó la derrota de “clara y contundente” y repasó los goles encajados: “Tres goles a balón parado, uno en un saque de banda a la altura del área del Athletic y en una transición nos hacen gol”.

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El Getafe llegaba a Bilbao tras una semana complicada, marcada por la derrota europea ante el Lugano y por las declaraciones públicas del propio Bordalás y del presidente del club. Preguntado por una posible relación entre lo ocurrido en los últimos días y el resultado, el técnico se centró en lo deportivo.

“Si te meten tres goles a balón parado en el mismo partido es que hay falta de atención, falta de responsabilidad, y tenemos que cambiar rápidamente”, insistió el preparador azulón, quien reclamó una reacción “de manera urgente”.

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Bordalás admitió que su equipo “no está a la altura” de lo que han sido sus conjuntos en el plano defensivo, después de encajar nueve goles en dos partidos. “Mis equipos han destacado siempre por ser muy fiables a nivel defensivo y no está ocurriendo. Hemos tocado de alguna manera fondo y a partir de ahora tenemos que darle la vuelta a esta situación”, afirmó.

Preguntado por las salidas de Mauro Arambarri y Luis Milla, reconoció que “eran dos jugadores muy, muy importantes”, aunque evitó escudarse en ellas: “Ahora tenemos los jugadores que tenemos. No podemos pensar en los que no están, sino en los que estamos aquí”.

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El técnico del Getafe pidió “reflexionar y cambiar la imagen del equipo, volver a competir y, sobre todo, encontrar esa solidez que de alguna manera hemos perdido”. EFE

FRC/jl