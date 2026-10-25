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Baldoví, sobre los altercados en Barcelona: "Temo que pueda haber infiltrados para convertir protestas en lo de ayer"

30/04/2026 El síndic de Compromís, Joan Baldoví, durante una sesión de control, en Les Corts Valencianes, a 30 de abril de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se somete a las preguntas de control de los grupos parlamentarios sobre la prioridad nacional y la huelga educativa. POLITICA Rober Solsona - Europa Press
30/04/2026 El síndic de Compromís, Joan Baldoví, durante una sesión de control, en Les Corts Valencianes, a 30 de abril de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se somete a las preguntas de control de los grupos parlamentarios sobre la prioridad nacional y la huelga educativa. POLITICA Rober Solsona - Europa Press
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El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, sobre los altercados durante la jornada de este sábado en Barcelona, ha afirmado que teme que "pueda haber gente infiltrada que quiera convertir protestas justamente en lo que fue ayer".

Así lo ha señalado Baldoví, preguntado sobre la protesta no autorizada convocada por redes sociales en la plaza Catalunya, cuyos disturbios se extendieron por la zona y terminaron con más de un centenar de personas detenidas.

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"Yo temo que pueda haber gente infiltrada que quiera convertir protestas justamente en lo que fue ayer. Yo temo que haya gente que esté más interesada en hablar de disturbios y de cosas feas que en hablar de la vivienda, en hablar de la sanidad, en hablar de la educación pública", ha resumido.

Por tanto, ha subrayado, "con toda la calma del mundo, con toda la prudencia del mundo, tenemos que ser capaces de hablar de aquellas cosas que son las que interesan a las personas, aquellas que nos hacen vivir bien y que nos hacen tener una vida digna". "Hablemos de estas cosas y no de lo que le interesa a la extrema derecha", ha apostillado.

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