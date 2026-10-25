Alerta amarilla este domingo por fenómenos costeros en el noroeste peninsular

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Madrid, 25 oct (EFE).- Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco activarán este domingo a partir del mediodía la alerta amarilla por fenómenos costeros, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En las cuatro comunidades se espera mar combinada del noroeste, con olas superiores a cuatro metros y una probabilidad de entre el 40 % y el 70 %.

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Este escenario, que está previsto que comience sobre las 14:00 horas, afectará al litoral occidental y oriental asturiano, litoral cántabro, noroeste de A Coruña, la comarca de A Mariña (Lugo) y los litorales de Gipuzkoa y Bizkaia.

Aemet prevé que el episodio finalice sobre las 23:59 horas, aunque la propia agencia ha señalado que con el aviso amarillo el peligro es bajo. EFE

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