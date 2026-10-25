Espana agencias

0-2. El Newcastle deja a Sage en la cuerda floja

Guardar

Londres, 25 oct (EFE).- El Newcastle United, con los goles de William Osula y Harvey Barnes, se llevó el triunfo de Selhurst Park y deja en la cuerda floja a Pierre Sage, que tiene al Crystal Palace al borde del descenso.

Los 'Magpies' no pudieron abrir la lata en la primera parte, al tiempo que se salvaron de las ocasiones de un Palace que debía haber abierto el marcador, pero nada más iniciar la segunda, Osula apareció en el primer palo para rematar un centro de Jacob Murphy.

PUBLICIDAD

Con el 0-1, el Palace entró en depresión y en pocos minutos el Newcastle logró otro tanto, que fue anulado a Joe Willock por fuera de juego, y el definitivo 0-2 en las botas de Barnes, que asomó desde atrás con un remate que no pudo parar Walter Benítez.

Los 'Eagles' solo conocen una victoria en esta Premier League y entre todas las competiciones han perdido tres de los últimos cuatro partidos. El Palace no tiene mucho tiempo para pensar en esta derrota porque este miércoles se enfrentan al Fulham de Álvaro Arbeloa en la Copa de la Liga.

PUBLICIDAD

El Newcastle, por su parte, sale de una racha de dos derrotas y escala hasta la séptima posición, con once puntos. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales 29-N, en directo: los participantes de la acampada en Sol se reúnen para decidir si levantan las tiendas o si aguantan hasta la huelga general

La precampaña electoral continúa subiendo de decibelios a un día del cierre de candidaturas, con el telón de fondo de los disturbios en Barcelona y la acampada en Sol por la vivienda

Elecciones generales 29-N, en directo: los participantes de la acampada en Sol se reúnen para decidir si levantan las tiendas o si aguantan hasta la huelga general

El economista Gonzalo Bernardos asegura que el sistema de pensiones español “es absolutamente viable”, pero necesita ajustes: “El primero es la edad de jubilación”

Bernardos señaló que retrasar la edad de jubilación es la principal vía para reducir el desequilibrio entre ingresos y gastos

El economista Gonzalo Bernardos asegura que el sistema de pensiones español “es absolutamente viable”, pero necesita ajustes: “El primero es la edad de jubilación”

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Joseph Stiglitz, economista estadounidense: “La globalización no nos beneficia a todos, aunque a los políticos les guste dar esa impresión”

Su teoría cuestiona qué sucede si la riqueza aumenta, pero los costes recaen sobre quienes tienen menos recursos para adaptarse

Joseph Stiglitz, economista estadounidense: “La globalización no nos beneficia a todos, aunque a los políticos les guste dar esa impresión”

La acampada de la Puerta del Sol debate esta tarde si comienza a retirar las tiendas

Los acampados buscan concentrar sus fuerzas en la huelga general convocada para el 11 de noviembre

La acampada de la Puerta del Sol debate esta tarde si comienza a retirar las tiendas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: los participantes de la acampada en Sol se reúnen para decidir si levantan las tiendas o si aguantan hasta la huelga general

Elecciones generales 29-N, en directo: los participantes de la acampada en Sol se reúnen para decidir si levantan las tiendas o si aguantan hasta la huelga general

Detenido un hombre de 25 años acusado de agredir sexualmente a una joven de 22 en la acampada de la Puerta del Sol

Qué es Blocus, la red de perfiles anónimos de TikTok que movilizó a cientos de jóvenes antes de los disturbios de Barcelona

Feijóo acusa a la izquierda de resistirse a abandonar el poder “con violencia”: “Como han perdido la calle, quieren incendiarla”

Los disturbios de Barcelona, en imágenes: escaparates rotos, clientes atrapados, incendios en comercios y 128 detenidos

ECONOMÍA

El economista Gonzalo Bernardos asegura que el sistema de pensiones español “es absolutamente viable”, pero necesita ajustes: “El primero es la edad de jubilación”

El economista Gonzalo Bernardos asegura que el sistema de pensiones español “es absolutamente viable”, pero necesita ajustes: “El primero es la edad de jubilación”

Joseph Stiglitz, economista estadounidense: “La globalización no nos beneficia a todos, aunque a los políticos les guste dar esa impresión”

Las tres cláusulas del contrato de arras que debes revisar antes de firmarlo: “La tercera es la que todo el mundo se salta y la que más dinero cuesta”

Cuándo se cobra el paro en noviembre de 2026: las fechas de pago de CaixaBank, ING, BBVA, Santander...

Brecha salarial en la industria del metal: un peón en Navarra cobra casi un 25% más por hora que un ingeniero en Badajoz

DEPORTES

FC Barcelona - Real Madrid, en directo: previa y última hora del Clásico de LaLiga

FC Barcelona - Real Madrid, en directo: previa y última hora del Clásico de LaLiga

Courtois no viaja con el equipo; la baja es definitiva: será Lunin el portero titular para el Clásico ante el FC Barcelona

Tote, el exjugador del club blanco, analiza el Clásico: “En cuanto a sensaciones en la temporada y calidad, es mejor el Barça, pero el Madrid nunca es fácil”

Los Clásicos de José Mourinho: de la “manita” en su bienvenida al dedo en el ojo y el adiós invicto

A qué hora y dónde ver el Clásico de LaLiga entre el FC Barcelona y el Real Madrid: un duelo clave para la clasificación