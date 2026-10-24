‘Ser Yo’, filme con el que Sergio Peris-Mencheta documentó su leucemia, estrena en Seminci

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Valladolid, 24 oct (EFE).- ‘Ser yo’ no es una crónica del dolor, sino una herramienta de sanación que ha vivido su estreno mundial este sábado en la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), un documental rodado a seis manos y dirigido por Sergio Peris-Mencheta que aborda su propia lucha contra una enfermedad potencialmente mortal, la leucemia.

Así lo ha afirmado Sergio Peris-Mencheta, actor y director de teatro que decidió dirigir una obra desde el hospital, enfermo de leucemia, y, además, convirtió el proceso en una película documental.

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"Ha sido mi salvación, no tenía previsto estar creativamente más activo que en toda mi vida en una enfermedad", ha confesado el protagonista durante la rueda de prensa tras el estreno.

Peris-Mencheta (Madrid, 1975), ha asegurado que la creación artística terminó convirtiéndose en el motor fundamental de su recuperación, “supongo que cuando uno le ve las orejas al lobo tiene muy poco que perder y mucho que ganar", ha apostillado.

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El director y protagonista de esta historia ha explicado que el proyecto surgió en los pasillos del hospital de Los Ángeles en el que recibía tratamiento oncológico, cuando comenzó a grabar con su propio móvil unas tomas que terminarían convirtiéndose en un metraje sobre el proceso de recuperación de su enfermedad, apoyado por su pareja, Marta Solaz, actriz y segunda directora del documental.

"Marta me dijo: ¿tú has visto lo que te pasa cuando te pones a ensayar? De repente se te pasa todo, es como que me despertaba y volvía a ser yo", ha narrado Peris-Mencheta.

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Verónica Díez fue la tercera pata de la dirección de esta producción española y estadounidense, quien acompañó el proceso desde Madrid, a nueve mil de kilómetros de distancia, con la incertidumbre de no conocer cuál sería el desenlace de la obra y, con ella, la vida de su protagonista.

“Nace del afán puro de documentar, empezar sin saber cómo va a acabar, sin cliente, a nadie a quien rendir cuentas, solo a nosotros”, explica Díez.

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Las seis manos han contribuido a que este proyecto se convierta en una verdadera oda al poder del curativo de los procesos creativos. EFE

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