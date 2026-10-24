Marc Márquez suma su noveno triunfo al 'sprint' en Australia y es nuevo líder

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 24 oct (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) ha sumado su noveno triunfo de la temporada al vencer la carrera 'sprint' del Gran Premio de Australia de MotoGP disputada en el circuito de Phillip Island, y es el nuevo líder de la competición.

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La caída que sufrió el anterior líder, el también español Jorge Martín (Aprilia RS-GP), en la curva ocho, le ha entregado en bandeja el liderato del campeonato al nueve veces campeón del mundo de motociclismo.

Marc Márquez suma 365 puntos, diez más que Jorge Martín, con el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), que acabó cuarto, tercero del campeonato con 315 puntos.

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Aunque la lluvia no cayó durante bastante tiempo, las condiciones del asfalto obligaron a los pilotos a tomar una serie de precauciones en las primeras vueltas de la carrera 'sprint', que al apagarse el semáforo vio como el autor de la 'pole position', Marc Márquez, aprovechaba su situación para liderar la carrera.

Mejor aún que Marc Márquez salió su rival más directo y líder del campeonato, Jorge Martín (Aprilia RS-GP), que pasó de la cuarta a la segunda posición en la primera curva de carrera, por delante de Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), Johann Zarco (Honda RC 213 V) y de Pedro Acosta (KTM RC 16).

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Más atrás, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), tercero del campeonato y noveno en la formación de salida, perdió tres posiciones para completar el primer giro duodécimo, aunque enseguida recuperó dos posiciones para situarse décimo.

En la segunda vuelta de carrera Alex Márquez pudo superar a Jorge Martín para ponerse segundo, aunque el de Aprilia no tardó en recuperar la posición en lo que por entonces era el quinteto de cabeza de carrera: Marc Márquez, Jorge Martín, Alex Márquez, Johann Zarco y Pedro Acosta.

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Ya en la tercera vuelta Jorge Martín intentó en varias ocasiones superar a Marc Márquez, y lo consiguió a la tercera, para intentar cambiar el ritmo y marcharse en solitario, pero Marc Márquez se pegó literalmente a él, tomando algunos metros de ventaja respecto al resto del quinteto, en el que Johann Zarco quedó apeado de la competición con problemas técnicos.

El mismo camino de talleres lo tuvo que tomar instantes después el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26).

Martín y Márquez cambiaron el ritmo y en apenas dos vueltas, en la quinta, ya tenían más de un segundo de ventaja sobre sus rivales, aunque el de Aprilia cometió un error en la curva cuatro que le hizo irse largo, para que el de Ducati recuperase la primera posición.

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Marc Márquez y Jorge Martín protagonizaron varias secuencias de adelantamientos entre ambos, aprovechando el rendimiento de sus motos en los diferentes puntos del trazado australiano y con el nueve veces campeón del mundo de nuevo en cabeza de carrera en el sexto de los trece giros que debían completar en esta prueba 'sprint'.

Por detrás, Alex Márquez consiguió incrementar su ritmo para irse acercando al dúo de cabeza poco a poco, beneficiado por el 'pique' que entre ambos estaban protagonizando Jorge Martín y Marc Márquez con sus constantes adelantamientos.

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Pero el trepidante ritmo que protagonizaron ambos pilotos propició que llegase el error, en forma de caída en la curva ocho, de Jorge Martín, que se dio un fuerte 'revolcón' por la grava y tuvo que ser evacuado en camilla por las asistencias médicas a la clínica del circuito.

Marc Márquez se quedó sólo en cabeza, con su hermano Alex a casi cinco décimas de segundo, y ya más atrás Fabio di Giannantonio y un Marco Bezzecchi que consiguió recuperar mucho terreno.

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Por ese orden acabaron la carrera, con Pedro Acosta quinto, lo que permitió a Marc Márquez recuperar el liderato del campeonato. EFE