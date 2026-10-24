Espana agencias

Marc Márquez suma su noveno triunfo al 'sprint' en Australia y es nuevo líder

Guardar

Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 24 oct (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) ha sumado su noveno triunfo de la temporada al vencer la carrera 'sprint' del Gran Premio de Australia de MotoGP disputada en el circuito de Phillip Island, y es el nuevo líder de la competición.

PUBLICIDAD

La caída que sufrió el anterior líder, el también español Jorge Martín (Aprilia RS-GP), en la curva ocho, le ha entregado en bandeja el liderato del campeonato al nueve veces campeón del mundo de motociclismo.

Marc Márquez suma 365 puntos, diez más que Jorge Martín, con el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), que acabó cuarto, tercero del campeonato con 315 puntos.

PUBLICIDAD

Aunque la lluvia no cayó durante bastante tiempo, las condiciones del asfalto obligaron a los pilotos a tomar una serie de precauciones en las primeras vueltas de la carrera 'sprint', que al apagarse el semáforo vio como el autor de la 'pole position', Marc Márquez, aprovechaba su situación para liderar la carrera.

Mejor aún que Marc Márquez salió su rival más directo y líder del campeonato, Jorge Martín (Aprilia RS-GP), que pasó de la cuarta a la segunda posición en la primera curva de carrera, por delante de Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), Johann Zarco (Honda RC 213 V) y de Pedro Acosta (KTM RC 16).

Más atrás, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), tercero del campeonato y noveno en la formación de salida, perdió tres posiciones para completar el primer giro duodécimo, aunque enseguida recuperó dos posiciones para situarse décimo.

En la segunda vuelta de carrera Alex Márquez pudo superar a Jorge Martín para ponerse segundo, aunque el de Aprilia no tardó en recuperar la posición en lo que por entonces era el quinteto de cabeza de carrera: Marc Márquez, Jorge Martín, Alex Márquez, Johann Zarco y Pedro Acosta.

Ya en la tercera vuelta Jorge Martín intentó en varias ocasiones superar a Marc Márquez, y lo consiguió a la tercera, para intentar cambiar el ritmo y marcharse en solitario, pero Marc Márquez se pegó literalmente a él, tomando algunos metros de ventaja respecto al resto del quinteto, en el que Johann Zarco quedó apeado de la competición con problemas técnicos.

El mismo camino de talleres lo tuvo que tomar instantes después el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26).

Martín y Márquez cambiaron el ritmo y en apenas dos vueltas, en la quinta, ya tenían más de un segundo de ventaja sobre sus rivales, aunque el de Aprilia cometió un error en la curva cuatro que le hizo irse largo, para que el de Ducati recuperase la primera posición.

Marc Márquez y Jorge Martín protagonizaron varias secuencias de adelantamientos entre ambos, aprovechando el rendimiento de sus motos en los diferentes puntos del trazado australiano y con el nueve veces campeón del mundo de nuevo en cabeza de carrera en el sexto de los trece giros que debían completar en esta prueba 'sprint'.

Por detrás, Alex Márquez consiguió incrementar su ritmo para irse acercando al dúo de cabeza poco a poco, beneficiado por el 'pique' que entre ambos estaban protagonizando Jorge Martín y Marc Márquez con sus constantes adelantamientos.

Pero el trepidante ritmo que protagonizaron ambos pilotos propició que llegase el error, en forma de caída en la curva ocho, de Jorge Martín, que se dio un fuerte 'revolcón' por la grava y tuvo que ser evacuado en camilla por las asistencias médicas a la clínica del circuito.

Marc Márquez se quedó sólo en cabeza, con su hermano Alex a casi cinco décimas de segundo, y ya más atrás Fabio di Giannantonio y un Marco Bezzecchi que consiguió recuperar mucho terreno.

Por ese orden acabaron la carrera, con Pedro Acosta quinto, lo que permitió a Marc Márquez recuperar el liderato del campeonato. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tras las ‘casas patera’ que ocultan migrantes en Ceuta: “Siempre hay gente que se aprovecha de la situación”

La Policía Nacional ha intensificado su operación en la ciudad autónoma después del desalojo de los asentamientos de las playas

Tras las ‘casas patera’ que ocultan migrantes en Ceuta: “Siempre hay gente que se aprovecha de la situación”

Receta de tarta de avellanas con tres ingredientes, sin harina ni mantequilla

Suave como una nube gracias a las claras de huevo montadas, este pastel es perfecto para el desayuno, la merienda o como base para rellenar y decorar

Receta de tarta de avellanas con tres ingredientes, sin harina ni mantequilla

El mes de la furia: Europa se levanta por el coste de vida, la vivienda y la corrupción, con 3.100 detenidos, edificios institucionales en llamas y el ejército en las calles

Desde Lisboa hasta Belgrado, el hartazgo frente a la inflación, el deterioro de los servicios públicos y la corrupción política han desatado la mayor ola de movilizaciones sociales en el continente en los últimos años

El mes de la furia: Europa se levanta por el coste de vida, la vivienda y la corrupción, con 3.100 detenidos, edificios institucionales en llamas y el ejército en las calles

La mayor playa artificial de Europa en un pequeño pueblo de Guadalajara: “El proyecto aberrante y especulativo” que consumirá 32 millones de litros de agua al año

Un empresario inmobiliario ha comenzado ya las obras en el pueblo de Alovera, muy cerca de Madrid. El proyecto cuenta con todos los permisos, pero los ecologistas lo critican. Tendrá una laguna de 21.000 metros cuadrados

La mayor playa artificial de Europa en un pequeño pueblo de Guadalajara: “El proyecto aberrante y especulativo” que consumirá 32 millones de litros de agua al año

Los jubilados toman Madrid este sábado para pedir una subida de las pensiones mínimas y defenderlas de la privatización

COESPE reclama recuperar el poder adquisitivo, eliminar los recortes por jubilación anticipada y auditar las cuentas de la Seguridad Social

Los jubilados toman Madrid este sábado para pedir una subida de las pensiones mínimas y defenderlas de la privatización
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El mes de la furia: Europa se levanta por el coste de vida, la vivienda y la corrupción, con 3.100 detenidos, edificios institucionales en llamas y el ejército en las calles

El mes de la furia: Europa se levanta por el coste de vida, la vivienda y la corrupción, con 3.100 detenidos, edificios institucionales en llamas y el ejército en las calles

La mayor playa artificial de Europa en un pequeño pueblo de Guadalajara: “El proyecto aberrante y especulativo” que consumirá 32 millones de litros de agua al año

El choque por la amnistía reabre una vieja disputa entre el Supremo y el Constitucional sobre quién interpreta la ley: “Una colisión injustificada e innecesaria”

Elecciones generales en España 29-N, en directo: Feijóo afirma que España necesita “un servidor y no un impostor”

Los memes de las elecciones generales 29-N, de este 23 de octubre: la entrevista de Feijóo sobre Igualdad y Sánchez rumbo a ‘The Wild Project’

ECONOMÍA

Los jubilados toman Madrid este sábado para pedir una subida de las pensiones mínimas y defenderlas de la privatización

Los jubilados toman Madrid este sábado para pedir una subida de las pensiones mínimas y defenderlas de la privatización

Tres errores que disparan la factura de la calefacción: cuidado con la distribución de tus muebles y tus ventanas

Cuánto dinero se llevan los ganadores de los Premios Princesa de Asturias 2026

Natalia Lara, asesora financiera: “Esta es la razón por la que gastas más cuando pagas con tarjeta en vez de en efectivo”

Antes de las pensiones, jubilarse dependía de la caridad: así sobrevivían los ancianos en la España medieval y en el Renacimiento

DEPORTES

Rafa Lozano Jr., el boxeador que salió de la estela de su padre y sueña ahora con un oro olímpico: “Cuando empecé, me decían que estaba ahí por ser ‘el hijo de’”

Rafa Lozano Jr., el boxeador que salió de la estela de su padre y sueña ahora con un oro olímpico: “Cuando empecé, me decían que estaba ahí por ser ‘el hijo de’”

Las emotivas palabras que le ha dedicado Leonor a Messi recordando a un exjugador del Sporting: “Convertía lo extraordinario en rutina”

Leo Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 de manos de la princesa Leonor

Luis de la Fuente se rinde a Leo Messi en los Premios Princesa de Asturias 2026: “Su legado es excepcional”

Messi rompe otro récord en los Premios Princesa de Asturias 2026: es el primer futbolista de la historia galardonado en solitario