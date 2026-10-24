La CUP se reivindica como "la única alternativa" para tener municipios donde "poder vivir"

Guardar

Barcelona, 24 oct (EFE).- La CUP ha se ha reivindicado este sábado como "la única alternativa para construir municipios" donde "poder vivir" en su primer gran acto ante las elecciones municipales de 2027, en Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

"Necesitamos una herramienta política que conecte las luchas sociales con la disputa institucional, que conecte cada municipio con un proyecto de país", ha dicho la portavoz de la CUP, Su Moreno, ha informado el partido en un comunicado.

PUBLICIDAD

El secretario general de la CUP, Non Casadevall, ha llamado a participar en la huelga general del 11 de noviembre como "herramienta para reforzar la organización de la clase trabajadora".

También ha pedido no tener una "actitud de derrota" y no resignarse, de modo que cada candidatura en las municipales -en las generales, la CUP no concurre- sea "una herramienta al servicio de las clases populares".

PUBLICIDAD

El acto, bajo el lema 'Un país para poder vivir en él', ha contado con una mesa redonda entre Guillem Surroca, cabeza de lista en Cervià de Ter (Girona); Pat Sillah, de Arenys de Mar (Barcelona); Ariadna Sierra, de Sant Cugat (Barcelona), y Oriol Rifer, de la Crida por Sabadell (Barcelona). EFE

1012265