La asamblea de docentes de Cataluña acuerda una huelga para el 26 de noviembre

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Barcelona, 24 oct (EFE).- La Asamblea Educativa de Cataluña (AEC), un órgano creado al margen de los sindicatos, ha acordado llevar a cabo una manifestación el sábado 21 de noviembre e iniciar "un ciclo de huelgas" con un paro el 26 del mismo mes, además de participar en la general del día 11.

La AEC ha celebrado este sábado una reunión en Lleida para abordar las movilizaciones de este trimestre, después de que una encuesta, liderada por el sindicato Ustec y otras organizaciones contrarias a los pactos de la pasada primavera, apuntara que el 50,2 % del profesorado no quería hacer huelga y prefería otras opciones.

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En este contexto, la AEC, que es un organismo creado al margen de los sindicatos si bien participan afiliados de los mismos, ha concluido que el presente curso "continúa igual" que el anterior, por lo que plantea nuevas movilizaciones.

En un comunicado, la AEC propone continuar con la "lucha" participando en la huelga general del 11 de noviembre y, además, anuncia dos otras movilizaciones el mismo mes. Una manifestación el sábado 21 y un paro el miércoles 26, lo que coincidirá con la recta final de la campaña electoral de las generales del 29N.

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La AEC pone sobre la mesa una única fecha de huelga exclusiva del profesorado en el primer trimestre -que se añadiría a la ya celebrada el primer día del curso-, pero asegura que el 26 de noviembre será el inicio de "un ciclo de huelgas que continuará en el segundo trimestre".

Tras el pronunciamiento de la AEC, está previsto que la próxima semana las organizaciones sindicales -que son las que pueden convocar una huelga- concreten las movilizaciones.

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La cumbre de la AEC ha tenido lugar el día después de que se publicara el resultado de la consulta, con baja participación e impulsada por Ustec y otros sindicatos contrarios al pacto que, en cambio, sí cerraron otras organizaciones -CCOO, UGT y Professors de Secundària- con el Departamento de Educación durante el curso pasado.

Según esta consulta, el 50,20 % del profesorado no está dispuesto a ir de nuevo a la huelga para reclamar mejoras en sus condiciones de trabajo y prioriza otras formas y acciones de lucha, mientras que un 49,80 % apoya un nuevo paro.

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Por otra parte, el 79 % de los encuestados asegura que participaría en una manifestación del conjunto de la comunidad educativa de la red pública.

Participaron en esta consulta un total de 32.845 miembros del colectivo de docentes y personal laboral, lo que representaría en torno a un 30 % del personal educativo de Cataluña del sistema público (unas 100.000 personas), si bien los sindicatos no concretaron esos datos. EFE

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