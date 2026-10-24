Katsuragawa iguala el récord del campo y asalta el liderato con Campillo en la pelea

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Redacción deportes, 24 oct (EFE).- El japonés Yuto Katsuragawa, con una tarjeta de 63 golpes (-8), igualó el récord del campo del club Woo Jeong Hills de Cheonan, en el Genesis Championship de Corea del Sur, del DP World Tour, en la tercera jornada, tras la que el español Jorge Campillo mantiene sus opciones al estar sexto a cuatro impactos del nipón.

Katsuragawa inició este Genesis Championship en el puesto 106 del 'ranking' de la Carrera hacia Dubái y, a punto de perder su estatus en el DP World Tour, si mantiene su buen juego en la última jornada podría subir más de setenta puestos en la clasificación y terminar entre los treinta primeros.

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En la tercera jornada de competición demostró un nivel de juego brillante con 63 golpes, situándose líder con 200 impactos (-13), por delante del sudafricano Casey Jarvis con 200 (-11), los surcoreanos Si Woo Kim y Sanghun Shin y el francés Antoine Rozner con 203 (-10).

El español mejor situado es Jorge Campillo, sexto con 204 golpes (-9), tras firmar una jornada con 66 impactos que le mantiene en la pelea por la victoria.

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Eugenio Chacarra, que empezó la jornada con -4, no tuvo su mejor día y terminó con 72 (+1), cayendo hasta el puesto 40 con un total de 210 (-3), por detrás de otros españoles como Alejandro del Rey, decimonoveno con 207 (-6); Iván Cantero en el puesto 31 con 210 (-3); Nacho Elvira en el 32 también con 210 (-3), Ángel Hidalgo en el 36 con 210 (-3), Quim Vidal en el 56 con 212 (-1) y Rocco Repetto Taylor en el 69 con 220 (+7). EFE