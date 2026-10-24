Jose Mourinho: "No interesan los entrenadores, lo importante es la dimensión mundial"

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Madrid, 24 oct (EFE).- Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid, declaró este sábado que "no interesa mucho quiénes son los entrenadores, es uno más, lo más importante es la dimensión mundial de un Clásico que es único", en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Barcelona correspondiente a la jornada 10 de LaLiga EA Sports.

"Real Madrid-Barcelona son mínimo dos Clásicos por temporada, no interesa mucho quiénes son los entrenadores, es uno más, lo más importante es la dimensión mundial de un Clásico que es único. Normalmente, el mundo enamorado del fútbol es para verlo. Que sea un gran partido y que ganemos nosotros", añadió, respecto a la importancia de su figura en el partido. EFE

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