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Anselmi: "No nos hemos dejado llevar por el ruido ni el contexto"

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Madrid, 24 oct (EFE).- Martin Anselmi, entrenador argentino del Elche, se mostró "feliz" por la victoria lograda en Vallecas ante el Rayo (0-3), reconoció que su equipo fue "inteligente para entender el juego" y aseguró que una de las claves fue tratar de "aislarse del ruido y de que el fondo del estadio no estuviese habilitado".

"Hemos sido un equipo inteligente porque hay que entender los momentos que te pide el partido. Sabemos que el Rayo tiene jugadores muy rápidos, es un equipo vertical, directo, y que teníamos que hacer un partido muy completo, como así ha sido", dijo Anselmi, en conferencia de prensa.

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"No nos hemos dejado llevar por el ruido ni por el contexto. Hemos sabido entender lo que pedía el juego en la previa y durante el partido. Lo único que te lleva a hacer las cosas bien es trabajar y por eso no hay ninguna magia ni transformación extraña en nuestro rendimiento", señaló.

"Cuando llegamos al club, el mensaje más contundente es algo que heredamos. El segundo mensaje es invitarlos a ser mejores y por eso no hay un día o video que termine con el mensaje de ser mejores. Y capitalizarlo es ser mejores con puntos. Si hacemos más puntos que la temporada pasada es que somos mejores. Aún así hay cosas que queremos ver que los datos no reflejan", apuntó.

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El técnico argentino también habló sobre el ambiente que se vivió en Vallecas, con la parte de fondo del estadio sin aficionados tras el cierre parcial decretado por los incidentes que se produjeron en el anterior partido contra el Athletic Club de Bilbao.

"A mi me gustan este tipo de ambientes. Cuando nos queremos dedicar a esto es para disfrutar de escenarios donde la gente se haga sentir. El campo, más allá de que el fondo no estuviera habilitado, tuvo un ambiente futbolero. Los de afuera no juegan y todo el ruido es ruido. No sé si favorece o perjudica pero nosotros tratamos de aislarnos", destacó. EFE

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