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Álvaro Pérez: "Sólo me importan las críticas de quien sabe de balonmano"

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Fernando Pérez Soto

León, 24 oct (EFE).- El joven guardameta internacional absoluto -21 años- del Abanca Ademar Álvaro Pérez, que está viviendo un complicado inicio de temporada, foco de las críticas, junto con sus compañeros de posición, por los resultados del conjunto leonés con tan solo dos victorias en las seis primeras jornadas, ha asegurado que solo le afectan de las personas que saben de balonmano.

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"El resto no me preocupa", ha señalado, en una entrevista con EFE el portero vallisoletano, una de las grandes esperanzas del balonmano español y que fuera elegido el mejor guardameta del mundial juvenil.

Alcanzó la internacionalidad absoluta en la eliminatoria de clasificación para el mundial de 2027 en Alemania ante Israel, aunque anteriormente el seleccionador, Jordi Ribera, ya le había convocado como invitado a la concentración previa al torneo internacional de España.

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Después de haber ido creciendo en la portería ademarista, junto con el veterano internacional iraní Saeid Barkhordari, la salida de éste al Bathco Torrelavega, le colocó con el cartel de indiscutible titular, junto con otro joven prometedor como el internacional juvenil Marcos García.

Los números en el apartado defensivo de los leoneses en este arranque liguero tan solo son empeorados por el Viveros Herol BM Nava en dos goles -214 por 216-, sin que él se sienta como el único responsable de este mal rendimiento del equipo dirigido por Luis Puertas.

"Entiendo las críticas, pero las hay de todo tipo, de quien sabe y de quien no y sé lo que hago mal y también lo que hago mejor que es no dejarme influenciar por el exterior y seguir trabajando día a día con la misma ilusión y ganas sin bajar los brazos", explica.

 No esconde su autocrítica y es consciente que su rendimiento, por debajo del 20 por ciento de acierto, "no es ni mucho menos el esperado, pero más que el aspecto individual, me preocupa que el equipo gane e intentar ayudar en ello".

En este sentido, ha buscado el asesoramiento externo del exguardameta ademarista Jorge Martínez, que también colabora con la Federación Española de Balonmano y que pertenece a la disciplina del Wisla Plock polaco.

"Me da sus consejos y experiencias, junto al apoyo que encuentro en mi familia que son los que verdaderamente me conocen", afirma.

En cuanto a la posible bisoñez -es la portería más joven de la Liga Nexus Energía Asobal-, Pérez considera que "puede tener sus cosas buenas por las ganas de trabajar aún más" e insiste en relativizar el momento actual "porque se está juzgando una temporada después de tan solo seis jornadas y la liga es muy larga", sentencia.

Álvaro Pérez, lejos de renegar de que una probable llegada de un refuerzo más experimentado para el marcado ademarista, con opciones que se barajan como las de Jorge Pérez (Saint Raphael francés) o Daniel Argüillas (REBI Cuenca), advierte que quien venga "tendrá que demostrar que es mejor que los que estamos y ganarse, como el resto, los minutos". EFE

fps/tlg/asc

(foto)

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