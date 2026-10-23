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Podemos y ERC piden que Sánchez explique al Congreso los últimos episodios de cargas policiales contra jóvenes

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Podemos, con la firma de su ahora socio electoral, Esquerra Republicana (ERC), ha exigido este viernes la comparecencia urgente del presidente Pedro Sánchez y de sus ministros Fernando Grande Marlaska (Interior) y de Margarita Robles (Defensa) para que den cuenta en el Congreso de los últimos episodios de cargas policiales contra los jóvenes en distintas ciudades del país.

En rueda de prensa, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que actualmente existe "una emergencia de violencia policial sin precedentes" en España, y ha citado en concreto los "palos" recibidos por jóvenes de A Coruña y Avilés que protestaban contra sendos actos electorales de Vox y por los estudiantes de la Universidad de Zaragoza, que se manifestaban contra la presencia del activista político Vito Quiles, así como distintas actuaciones en la acampada por la vivienda en la Puerta del Sol o en Ceuta.

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Su objetivo es que Sánchez, Marlaska y Robles acudan a la Diputación Permanente del Congreso, el único órgano que permanece en pie tras la disolución de las Cortes, para aclarar si estos "palos" contra los jóvenes que defienden derechos son fruto de órdenes políticas de sus delegaciones del Gobierno o no.

"Este debate se tiene que dar aquí (en el Congreso) para que el Gobierno aclare si esos palos responden a órdenes del PSOE y Sumar o son actuaciones independientes" de una Policía Nacional, lo que, a juicio de Belarra, indicaría que sus agentes actúan "con total impunidad". "Sería un problema aún mayor", ha comentado.

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