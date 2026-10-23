Muñoz asegura que un Gobierno del PP agilizará los retornos de los inmigrantes llegados irregularmente

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La portavoz de campaña del PP para las elecciones generales, Ester Muñoz, ha asegurado que un Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo pondrá "todos los medios del Estado" para agilizar los retornos de los inmigrantes hayan entrado irregularmente en el país.

En respuestas a preguntas de los periodistas en Arrecife (Lanzarote), la popular ha rechazado las acusaciones de que un Ejecutivo central de PP y Vox convertiría Canarias en una cárcel para los inmigrantes irregulares.

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"No va a ser ninguna cárcel", incidió, para hacer especial hincapié en el Gobierno de España debe destinar los recursos necesarios para acelerar estos procedimientos de retorno.

Al respecto, Muñoz ha puesto como ejemplo la situación de Ceuta, donde, dos meses y medio después, apenas se han producido retornos.

La portavoz ha dicho que el Ejecutivo central ha recurrido a la externalización de funcionarios para agilizar otros trámites, como los relacionados con la nacionalidad española, pero no ha destinado los mismos medios a los retornos de inmigrantes en situación irregular.

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Finalmente, preguntada por cómo se aplicaría esta política si Vox formara parte del Ejecutivo, Muñoz ha cuestionado que la formación de Santiago Abascal pudiera oponerse a los retornos rápidos de inmigrantes que hayan entrado irregularmente en España. "Me da la sensación de que no van a estar muy en contra", ha concluido.