Miembros de la acampada entran en un edificio deshabitado en Barcelona para ocuparlo

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Barcelona, 23 oct (EFE).- Miembros de la acampada organizada desde hace dos semanas en la plaza Catalunya de Barcelona han ocupado un edificio deshabitado en la calle Calabria de la capital catalana para destinarlo a vivienda de personas vulnerables.

En la plaza Catalunya se ha convocado este viernes una manifestación que no contaba con la pertinente autorización administrativa y que ha transcurrido por el centro, cortando diferentes vías de Barcelona, hasta llegar a un edificio de la calle Calabria número 177, cerca de la Estación de Sants.

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Allí los manifestantes han accedido al edificio que "lleva años ocho o nueve años abandonando por parte de un fondo de inversión", ha explicado en declaraciones a los medios un portavoz de la acampada, que se identifica como Arteko.

"Si el Estado no puede solucionar el problema de la vivienda lo solucionaremos nosotros, aunque sea a poca escala", ha afirmado el portavoz.

Arteko ha concretado que el bloque, al que bautizarán como La Revolta, tiene seis pisos de unos 200 metros cuadrados cada uno.

La previsión es repartirlos entre las organizaciones que dan apoyo a la acampada, entre ellas el Sindicato de Vivienda del Raval, el del Poble-sec y la Coordinadora Antifascista de Barcelona.

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Estas organizaciones destinarán los pisos a personas vinculadas a las entidades y que están en "situación de calle", ha afirmado Aneko, que ha dicho que, solo en la acampada de plaza Catalunya, hay aproximadamente 50 personas en esta situación. EFE

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