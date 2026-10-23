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Mañueco rechaza la posibilidad de liderar un Ministerio: "Mi compromiso es con Castilla y León"

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El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha declinado situarse al frente de un Ministerio y dar el salto a la esfera política nacional en el caso de que surgiera la posibilidad, ya que su compromiso "es con Castilla y León".

"Yo no soy de ser, yo soy de hacer. Y yo, si se me pone ese brete, pues diré que mi compromiso es con Castilla y León. Punto", ha zanjado, al ser preguntado por esta posibilidad durante el 'Foro Ancares. Los retos del Noroeste' celebrado en Ponferrada (León), un encuentro en el que ha participado con el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.

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Durante el encuentro Fernández Mañueco ha defendido la candidatura de Alberto Núñez Feijóo para liderar el Ejecutivo central frente al actual Gobierno, que en su opinión ha protagonizado una legislatura "fracasada" para la inmensa mayoría del país.

Con vistas a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, ha expresado la importancia de que los ciudadanos analicen qué política económica desean.

En este sentido, ha invitado a los ciudadanos a optar por la "lo que existe ahora mismo" o una gestión como la impulsada por autonomías con el PP al frente como Galicia o Castilla y León, que son "un ejemplo en la gestión eficaz". "Eso es lo que tienen que decidir ahora las personas. ¿Seguimos en el ruido o queremos resultados y eficacia?", ha apostillado.

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En su opinión, se necesitan partidos de Estado, hombres de Estado que tengan capacidad para liderar el país y que sepan lo que hay que hacer el día después en el caso de que se produzca un cambio en el Gobierno.

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EuropaPress

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