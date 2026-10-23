Macarena Montesinos volverá a encabezar la lista del PP al Congreso por Alicante

Guardar

La diputada Macarena Montesinos repetirá como cabeza de lista del PP al Congreso por Alicante en las próximas elecciones generales, que se celebrarán el 29 de noviembre, ha confirmado la formación 'popular' este viernes.

Así, la decisión la ha dado a conocer públicamente el PP de la provincia en redes sociales, en una publicación en la que, junto a un vídeo en el que aparece Montesinos, se recoge el texto: "Las cosas claras. La voz firme. Alicante por delante".

PUBLICIDAD

En la rueda de prensa tras el pleno del Consell, el portavoz del gobierno valenciano, Miguel Barrachina (PP), afirmaba, antes de confirmarse la decisión, que, como diputada, Montesinos "ha sido un lujo esta legislatura".

"Tiene una trayectoria como secretaria general, es decir, el puesto de máxima responsabilidad en el grupo más grande, el más querido por los españoles, que es el grupo 'popular' en el Congreso de los Diputados", señalaba.

PUBLICIDAD

Aseguraba que "no" se puede "tener mejor representante para luchar" por la "financiación", que, en el caso de la provincia de Alicante, ocupa el lugar número 52, y "para luchar" por el agua y "todo aquello" que "interesa a los alicantinos y a los valencianos".