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Landaluce insiste en que es "inocente", pide "celeridad" a la Justicia y se piensa seguir o no de concejal

23/10/2026 Landaluce insiste en que es "inocente", pide "celeridad" a la Justicia y se piensa seguir o no de concejal. La alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha declarado este viernes ante la jueza del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de la localidad por un presunto delito contra la libertad sexual. A su salida, en declaraciones a los periodistas, ha insistido en que es "inocente", ha deseado "celeridad en la justicia porque una de las faenas que tiene una acusación es la pena de telediario", y ha desvelado que una vez presentada su dimisión este domingo, según anunció, se está pensando si seguir o no como concejal. POLITICA ESPAÑA EUROPA ANDALUCÍA SAMUEL VEGA/EUROPA PRESS
23/10/2026 Landaluce insiste en que es "inocente", pide "celeridad" a la Justicia y se piensa seguir o no de concejal. La alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha declarado este viernes ante la jueza del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de la localidad por un presunto delito contra la libertad sexual. A su salida, en declaraciones a los periodistas, ha insistido en que es "inocente", ha deseado "celeridad en la justicia porque una de las faenas que tiene una acusación es la pena de telediario", y ha desvelado que una vez presentada su dimisión este domingo, según anunció, se está pensando si seguir o no como concejal. POLITICA ESPAÑA EUROPA ANDALUCÍA SAMUEL VEGA/EUROPA PRESS
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La alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha declarado este viernes ante la jueza del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de la localidad por un presunto delito contra la libertad sexual. A su salida, en declaraciones a los periodistas, ha insistido en que es "inocente", ha deseado "celeridad en la justicia porque una de las faenas que tiene una acusación es la pena de telediario", y ha desvelado que una vez presentada su dimisión este domingo, según anunció, se está pensando si seguir o no como concejal.

Landaluce ha manifestado sentirse "cansado" tras la declaración, de hora y media, porque "te estás jugando tu imagen, el conocimiento de tus vecinos y esa muerte política y social que tienen los titulares que algunos medios pueden presentar, y quien no esté preocupado y agotado en esta situación es porque no tiene dos dedos de frente".

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En cuando a su declaración ha señalado que en la denuncia se han presentado 110 páginas donde "hay mucho de inteligencia artificial que repite, repite y vuelve a repetir hasta la saciedad". Asimismo, ha indicado que ha relatado los hechos "tal y como ocurrieron" a la jueza que le ha tomado declaración.

A partir de ahí, ha asegurado que "uno se encuentra más tranquilo cuando está ya dentro del paraguas de la Administración de Justicia, porque sabes que no vas a entrar en los juegos que han hecho contra ti, en las amenazas que ha habido durante todos estos tiempos si no me iba y después el juego de algún medio de comunicación que está siendo terrible".

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PIDE CELERIDAD CONTRA LA "PENA DE BANQUILLO"

En este sentido, ha manifestado que lo que desea es "que siga avanzando rápido y no se pierdan tiempos, porque una de las faenas que tiene una acusación es que tienes la pena de banquillo, de los titulares y la pena mantenida en el tiempo, porque a veces se utilizan unos tiempos alargadísimos que, al final, pase lo que pase, ya has sido acusado, juzgado y condenado sin que se haya visto todavía el juicio".

Landaluce se ha quejado de que los 110 folios de la denuncia los ha tenido este martes, mientras que "un periódico ha ido sacando lo que le ha dado la gana, como ha querido, troceando con los titulares que le ha dado la gana y además ha dicho también que había otra denuncia de una cosa que ocurrió hace seis años, que eso está en el Supremo y no soy capaz de encontrarlo".

Tras insistir en que es "inocente", el alcalde de Algeciras ha señalado que "la segunda fase" de todo esto, "cuando se aclare que soy inocente", que es "tratar de que todo el mundo pague los daños que hace". "Te hacen perder tiempo del trabajo, la salud, tienes que invertir dinero contratando los servicios de abogado y procurador y ¿después va a quedar impune?, no puede quedar impune", ha añadido Landaluce, que ha apuntado que "cuando todo esto termine, será el momento de que la justicia también actúe contra los que han actuado de una manera irregular o de una manera injusta".

Finalmente, sobre la posibilidad de seguir de concejal una vez que presente su dimisión, anunciada para este domingo, y que se consumará con la moción de censura del día 28 cuando se proclame nuevo alcalde, Landaluce ha afirmado que está "en ello, dándole vueltas a la cabeza".

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