La venta del 42% del Valencia, pendiente del CSD

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Valencia, 23 oct (EFE).- La venta del 42% de las acciones del Valencia CF SAD a Pitchwise Holdings por parte de Meriton Holding, la empresa de Peter Lim, está pendiente al menos de la aprobación por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD).

En el comunicado con el que anunció la operación, el Valencia indicó que "la inversión de Pitchwise está sujeta a las condiciones habituales para el cierre de la operación, incluidas las correspondientes autorizaciones regulatorias", aunque no especificó de cuáles se trata.

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En la web del CSD este organismo asume que debe dar "autorización previa" ante toda operación en la que una persona física o jurídica pase a ostentar "una participación en el total de los derechos de voto de la sociedad igual o superior al 25%".

El Consejo Superior de Deportes subraya que, entre otras cosas, se ha de identificar al "adquirente y del transmitente" y que en el caso de que se haga mediante "sociedades controladas o de otras personas", igualmente habrá de identificarse "a quienes aparecen como adquirentes, transmitentes o titulares directos de las acciones" y que "cuando la solicitud se curse por quien adquiera por cuenta de otro, se indicará esta circunstancia".

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Igualmente se solicitará por su parte "composición accionarial hasta el grado de persona física, si el solicitante es persona jurídica", y "acta notarial de manifestaciones o declaración responsable de que el adquiriente no incurre en ninguna de las prohibiciones para adquirir acciones del artículo 23 de la ley 10/1990 del Deporte y el artículo 17 del R.D. 1251/1999".

"El Consejo Superior de Deportes denegará, mediante resolución motivada, la autorización en los supuestos de prohibición señalados en el artículo 17 del R.D. 1251/1999 y cuando la adquisición pueda adulterar, desvirtuar o alterar el normal desarrollo de la competición profesional en la que la sociedad participe. Si no se notificase la resolución en el plazo de tres meses, se entenderá concedida la autorización", apunta el texto.

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Cuando en 2014 la Fundación VCF vendió a Lim la mayoría accionarial del Valencia, un paquete con el 70,4 de las acciones, entre las cláusulas del acuerdo se incluyó un derecho de tanteo para los pequeños accionistas del club en el caso de que Meriton quisiera vender "el paquete de control" de la entidad y les daba 14 días, una vez se les presentara la oferta, para igualarla.

Fuentes del Valencia consultadas por EFE aseguran que el derecho de tanteo no se activa al tratarse de una venta minoritaria, por lo que, de cumplirse esa lectura, los accionistas del Valencia no tendrían la opción de comprar esas acciones.

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En su comunicado, el Valencia no ofrece datos directos sobre el importe de la transacción, pero apunta a que Pitchwise Holdings ha valorado en 1.250 millones de euros al club y que inyectará de manera directa 100 millones. EFE