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La Policía interviene en Barcelona más de 6.000 artículos falsificados del Barça

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Barcelona 23 oct (EFE).- La Policía Nacional ha intervenido en Barcelona más de 6.000 artículos falsificados del equipo de fútbol del Barça que iban a ser distribuidos en diferentes establecimientos cercanos al entorno de la Sagrada Familia, y ha detenido a una persona.

Según informa este viernes la Policía Nacional, los productos falsos, como camisetas y productos comerciales del equipo azulgrana, se encontraron en un almacén en el centro de Barcelona.

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El detenido está acusado de un delito contra la propiedad intelectual.

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por los titulares de los derechos de propiedad industrial del F.C Barcelona, y ha permitido localizar un almacén situado en la calle Rosellón en el que se guardaban los productos falsificados para ser comercializados en tiendas del entorno de la Sagrada Familia. EFE

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