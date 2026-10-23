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La Comunidad de Madrid sigue sin recibir ofertas por el ático, que seguirá en venta

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Madrid, 23 oct (EFE).- La empresa pública Planifica Madrid ha puesto en venta de forma indefinida el polémico ático del barrio de Chamberí que compró en abril por 6,3 millones de euros y que ya intentó enajenar sin éxito en una primera licitación que quedó desierta, después de que no haya constatado de nuevo ofertas para su compra.

La mesa técnica ha acordado la prórroga de venta del inmueble, que mantiene el mismo precio de salida que en ese proceso, 6.694.201 euros más impuestos, tras haber certificado que no se ha presentado ninguna oferta dentro del plazo inicial de vigencia de la oferta una vez concluido el pasado 21 de octubre el plazo de presentación.

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Toda la información y las características técnicas del mismo continúan publicadas en el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid.

El inmueble es un ático de uso residencial y 481 metros cuadrados, de los que 99 son de terraza, según sus datos catastrales. Planifica Madrid lo compró en abril, pero la operación no fue revelada hasta que 'El País' la sacó a la luz el pasado 29 de julio.

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Al día siguiente, el gobierno madrileño anunció que vendería el piso con el objetivo de destinar esos fondos a la reconstrucción tras los incendios de la Sierra Oeste.

Según la documentación que publicó la Comunidad de Madrid, el fin del ático consistía en disponer "un inmueble institucional" con una zona de trabajo y "un área de descanso", y que sirviera como "alojamiento ocasional" para autoridades de la región o que estuvieran en visita oficial. EFE

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