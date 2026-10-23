La AN archiva la causa contra los CDR procesados por terrorismo al aplicar la sentencia del TJUE sobre ley de amnistía

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La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la causa contra doce miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) que habían sido procesados por un presunto delito de terrorismo, al aplicar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que avaló la de la ley de amnistía al 'procés'.

En un auto recogido por Europa Press, los magistrados de la Sala de lo Penal declaran el sobreseimiento libre de las actuaciones contra los doce miembros de los CDR "por extinción de su responsabilidad penal".

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La decisión llega después de que la Audiencia Nacional enviara una cuestión prejudicial al TJUE sobre la pertinencia de aplicar la ley de amnistía a los procesados, puesto que, desde su punto de vista, ese escenario contravenía el Derecho Comunitario y garantizaba la impunidad de los delitos.

La Audiencia Nacional les procesó por su supuesta pertenencia al Equipo de Respuesta Táctica (ERT), una célula integrada por un núcleo radicalizado compuesto por individuos procedentes de diferentes CDR.

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